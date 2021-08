Enquête de sortie « The Green Knight »

Mallory est rejoint par Andrew Gruttadaro de The Ringer pour discuter de leur amour pour la dernière aventure fantastique The Green Knight en jetant un œil au sondage de sortie de The Ringer (09:45). Ils discutent de leurs personnages préférés, de leurs tenues et des éléments fantastiques de ce conte médiéval. Plus tard, ils montrent leur amour pour la série Netflix Outer Banks et débattent pour savoir s’il s’agit en fait d’un conte de super-héros (77:06).

Hôte : Mallory Rubin

Invités : Andrew Gruttadaro

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : Arjuna Ramgopal et TD St. Matthew-Daniel

