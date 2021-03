Enquête: les acheteurs d’iPhone préfèrent la durée de vie de la batterie à la 5G, prévoient un cycle de mise à niveau de 3 ans

Une nouvelle étude portant sur les fonctionnalités des smartphones les plus importantes pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android révèle que la 5G se trouve en bas de la liste, la durée de vie de la batterie plus longue étant la principale demande. D’autres résultats incluent qu’environ 1 consommateur sur 3 prévoit de conserver son smartphone pendant plus de trois ans.

La nouvelle étude publiée par BlinkAI cette semaine a recueilli les commentaires de plus de 1000 Américains sur les fonctionnalités les plus convaincantes lorsqu’il s’agit de mettre à niveau leur iPhone ou leur smartphone Android. 55% des personnes interrogées étaient propriétaires d’iPhone et 45% utilisaient Android.

Bien que nous ayons vu beaucoup de battage médiatique sur la 5G de la part des opérateurs, Apple avec le lancement de ses premiers iPhones 5G et d’autres fabricants de smartphones, les personnes qui ont participé à cette enquête disent que c’est en fait la moins probable des cinq raisons de mettre à niveau leur appareil.

Une plus longue durée de vie de la batterie a été clairement gagnante, 73% des personnes la considérant comme la raison la plus attrayante d’acheter un nouveau smartphone.

Les deuxième et troisième facteurs les plus votés étaient plus de stockage et un processeur plus rapide à 49 et 43%, respectivement. Les photos et vidéos de meilleure qualité sont arrivées en quatrième position, la 5G étant une fonctionnalité convaincante à mettre à niveau pour seulement 34% des personnes interrogées. Notamment, les propriétaires d’iPhone se souciaient le moins de la 5G.

Le rapport indique également que les cycles de mise à niveau se sont étendus au-delà de trois ans pour plus d’un tiers des répondants:

Le cycle de remplacement des smartphones a augmenté au cours des dernières années alors que les améliorations annuelles sur les appareils mobiles se sont stabilisées, avec plus d’un utilisateur américain de smartphones sur trois (35%) prévoyant de conserver leur appareil pendant plus de trois ans.

Les autres questions de l’enquête comprenaient quels cas d’utilisation de l’IA seraient les plus intéressants pour le prochain smartphone des consommateurs et quelles améliorations de caméra ils aimeraient voir.

Vous pouvez consulter l’étude complète de BlinkAI ici.

