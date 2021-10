Enquête Sero Delhi : 90 % ont des anticorps anti-covid ; le pourcentage élevé dû au nombre de vaccins

Une prévalence sérologique élevée a également été observée dans d’autres villes, même lorsque l’enquête a eu lieu après la deuxième vague de campagnes de vaccination et de vaccination dans le pays (Photo: PTI)

Lors de la sixième enquête sérologique à Delhi, il a été constaté qu’environ 90% des personnes testées lors de l’enquête avaient des anticorps anti-covid. L’enquête a été réalisée la dernière semaine de septembre. Au total, 28 000 échantillons de sang ont été prélevés dans les 280 quartiers municipaux, ont indiqué mercredi les sources officielles. La séropositivité dans le corps fait référence à la présence d’anticorps dans l’échantillon. La dernière enquête de ce type a été menée plus tôt en janvier à Delhi et elle a montré un taux de 56 pour cent.

Les responsables ont déclaré que le pourcentage élevé à Delhi pourrait être dû au nombre de vaccinations. Ils ont en outre ajouté que nous ne pouvons pas dire si 90% de ceux qui ont été testés pour l’enquête n’ont pas contracté le virus. Nous avons également pris en compte ceux qui ont été vaccinés. L’exploit de vaccination de Delhi est remarquable mais force est de constater que la deuxième vague de covid a eu un impact dévastateur dans la capitale. Presque toutes les familles ont été touchées par la deuxième vague de covid. Au cours des mois d’avril et de mai 2021, la ville a enregistré environ 7,5 cas lakh suivis de 13 000 décès.

Bonne nouvelle, les trois derniers mois ont été meilleurs en termes de covid. La situation de Covid à Delhi s’est considérablement améliorée et les aases signalées en une journée sont restées inférieures à 100 depuis août. Le taux de positivité moyen ci-dessous est également de 0,1%, ce qui est un bon signe.

Jusqu’en septembre, le nombre moyen de personnes testées par jour était de 70 000 alors qu’en octobre, il était de 55 000. Mercredi, un nombre total de 38 infections à covid a été enregistré à un taux de positivité de 0,06 %. Quelque 59 000 tests ont eu lieu et aucun décès n’a été signalé, ont déclaré des responsables.

Une prévalence sérologique élevée a également été observée dans d’autres villes, même lorsque l’enquête a eu lieu après la deuxième vague de campagnes de covid et de vaccination dans le pays. En parlant de Mumbai, l’enquête menée en août a montré la prévalence des anticorps anti-covid à 86,64 %. A Chandigarh, il était de 80,2 pour cent en juillet et dans le Gurgaon de l’Haryana, il était de 78,3 pour cent dans l’enquête menée en septembre.

