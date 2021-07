Enquête Sero : Près de 68% des Indiens ont des anticorps Covid

in

Le gouvernement a déclaré que 85% des travailleurs de la santé interrogés avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2 tandis qu’un dixième n’était toujours pas vacciné.

Le quatrième cycle du rapport de l’enquête sérologique nationale place la séroprévalence globale dans le pays à 67,6%, laissant quelque 400 millions ou un tiers de la population encore sensible à l’infection à Covid-19, a annoncé mardi le gouvernement.

Les enfants ont été inclus pour la première fois dans l’enquête nationale et alors que ceux entre 6 et 9 ans ont montré une séroprévalence de 57,2%, pour ceux entre 10 et 17 ans, elle était de 61,6%, selon le Conseil indien de la recherche médicale. (ICMR).

La prévalence sérologique la plus élevée de 77,6 % a été observée chez les personnes âgées de 45 à 60 ans, suivies de 76,7 % dans le groupe d’âge supérieur à 60 ans. Environ 66,7% des personnes âgées de 18 à 44 ans présentaient une séroprévalence, selon le rapport de l’ICMR.

Balram Bhargava, directeur général de l’ICMR, a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour la complaisance car un tiers de la population n’avait toujours pas d’anticorps, donc 400 millions de personnes restent vulnérables. Les États, les districts et les zones sans anticorps courent le risque de vagues d’infection.

VK Paul, membre (santé), Niti Aayog, a déclaré que l’augmentation de la séroprévalence de 24,1% au troisième tour à 67,6% au quatrième tour était le résultat de la deuxième vague et de la variante delta du virus. Une partie de la séropositivité pourrait également être due à la vaccination.

L’enquête a été menée au cours des 10 derniers jours de juin et de la première semaine de juillet, dans 70 districts de 21 États et aux mêmes endroits que les trois premières enquêtes sérologiques. Il couvrait 28 975 personnes, les enfants représentant 30 % des personnes interrogées. Il couvrait 20 284 adultes et 7 252 étaient des travailleurs de la santé.

Parmi la population adulte enquêtée, environ 62,2% n’étaient pas vaccinés et seulement 13% avaient reçu deux doses de vaccin tandis que 24,8% n’avaient reçu que leur première dose. Les non vaccinés ont montré une séropositivité de 62,3%. Ceux qui avaient reçu les deux doses du vaccin avaient une prévalence sérologique de 89,8 %, tandis que ceux qui avaient reçu une seule dose étaient à 81 %. La séroprévalence dans les zones urbaines et rurales était similaire.

