Enquête sur la vie privée: la Haute Cour de Delhi refuse de suspendre l’avis de la CCI à WhatsApp et Facebook

Le HC avait réservé lundi son ordonnance en la matière.

La Haute Cour de Delhi a refusé de suspendre l’avis émis par la Commission indienne de la concurrence (CCI) à WhatsApp et à sa société mère Facebook pour obtenir certaines informations concernant son enquête sur la nouvelle politique de confidentialité de la plate-forme de messagerie.

Le banc de la division comprenant les juges Anup Jairam Bhambhani et Jasmeet Singh, tout en refusant d’intervenir à ce stade, a déclaré qu’il ne fait aucun doute que la publication de l’avis contesté par le directeur général de l’enquête de CCI est une étape dans la poursuite de l’enquête commencée dans le suo l’affaire motu, dans laquelle l’enquête fait l’objet d’une contestation en appel. « … Nous ne considérons pas approprié de suspendre l’application de l’avis contesté du 4 juin 2021 à ce stade… », a déclaré le HC.

Cependant, il a exhorté «le DG, CCI à garder à l’esprit que l’enquête contre l’appelant est en cours d’examen judiciaire devant une chambre de division de cette cour» et que l’affaire serait prise par la chambre ordinaire le 9 juillet.

Le banc des vacances a également noté que la position prise par le solliciteur général supplémentaire Aman Lekhi selon laquelle la délivrance d’un avis le 4 juin était parfaitement conforme à la procédure envisagée par la loi pour faire avancer une enquête en cours. « L’avis n’a pas été suspendu par la chambre de division et la préparation d’un rapport prendrait un temps considérable suite à la réception des informations demandées par l’avis contesté ; lequel rapport serait ensuite transmis à la CCI », a indiqué l’ASG, ajoutant que la préparation du rapport ne serait pas achevée au moins avant la prochaine date d’audience devant la formation ordinaire le 9 juillet.

« La Haute Cour semble adopter une approche équilibrée dans cette affaire. Alors que d’une part, le HC n’a pas été convaincu par les pétitionnaires de demander une suspension de la fourniture d’informations au DG, la Haute Cour a également demandé au DG de garder à l’esprit que la question est à l’étude par le HC. À ce stade, il semble que WhatsApp devra coopérer avec l’enquête DG. Cependant, l’ordonnance semble impliquer qu’une certaine protection a été étendue à Facebook/Whatsapp en ce qui concerne toute action coercitive de la CCI/DG jusqu’à la prochaine date d’audience », a déclaré Charanya Lakshmikumaran, partenaire, Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys.

