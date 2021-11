Enquête sur l’achat d’ARM par NVIDIA pour une possible fraude à la sécurité

15/11/2021 à 10h08 CET

Le gouvernement britannique n’est pas satisfait de l’enquête initiale sur l’achat d’ARM par NVIDIA. La ministre de la Culture et des Médias numériques, Nadine Dorries, ordonnera à l’Autorité de la concurrence et des marchés du pays d’effectuer une enquête de « phase deux » de l’accord NVIDIA sur les questions de sécurité nationale.

Cette deuxième enquête aurait duré environ six mois. Après cela, les responsables pourraient bloquer l’accord, l’approuver tel quel ou exiger des concessions.

Le ministère de la Culture, des Médias numériques et des Sports du pays a refusé de commenter ces événements pour le moment. De son côté, Nvidia a concentré ses efforts sur minimiser les inquiétudes concernant la neutralité d’ARM si l’accord est conclu, promettant un modèle de licence ouverte qui traite les clients de manière équitable.

Toute deuxième enquête ne signifierait pas nécessairement que l’acquisition de NVIDIA est annulée. Cependant, je suggérerais que le Le gouvernement britannique a des scrupules et que NVIDIA devra peut-être faire des sacrifices. À tout le moins, la société devrait être patiente – elle n’obtiendrait l’approbation du Royaume-Uni qu’en 2022 au plus tôt, et elle devrait encore attendre les autres régulateurs avant de finaliser la fusion.