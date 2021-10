Enquête sur le meurtre de Brentwood alors que deux adolescents sont morts dans l’Essex – huit arrêtés | Royaume-Uni | Nouvelles

Brentwood : Huit arrêtés après la mort de deux adolescents

Des policiers d’Essex ont été appelés au Regency Court aux premières heures de dimanche à la suite d’informations faisant état de trois personnes blessées. Deux garçons ont été confirmés morts sur les lieux malgré les efforts des ambulanciers paramédicaux et du personnel médical.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré: « Huit personnes soupçonnées de meurtre ont été arrêtées après la mort de deux adolescents aux premières heures de ce matin à Brentwood.

« Nous avons reçu un certain nombre d’appels à Regency Court, y compris de collègues du service d’ambulance, vers 1h30 du matin. »

Ils ont ajouté : « Nous sommes arrivés et avons découvert que trois personnes avaient été blessées.

« Malgré les efforts des médecins, deux de ce groupe sont maintenant décédés.

L’enquête sur le meurtre d’Essex est lancée alors que deux adolescents sont tués (Image: Essex Live)

Sonde de meurtre lancée dans l’Essex (Image : Essex Live)

« Leurs familles sont soutenues par des officiers spécialisés.

« Nous travaillons pour déterminer comment les garçons sont morts et un examen médico-légal sera effectué.

« La troisième victime a été soignée pour des blessures qui ne mettent ni sa vie en danger ni ne la changent. »

La zone autour de Crown Street, à Brentwood, reste bouclée par la police.

LIRE LA SUITE: Les mots obsédants de David Amess des mois avant la mort

Bande de police britannique (Image: .)

L’inspecteur-détective en chef Andy Clarkson, de la Direction des crimes graves du Kent et de l’Essex, a déclaré: «Cet incident a nécessité une réponse immédiate et à grande échelle et les officiers et les enquêteurs ont travaillé toute la nuit pour reconstituer ce qui s’est passé avant cela. incident tragique.

« Nos enquêtes se poursuivront tout au long de la journée.

«Nous comprenons qu’il y aura naturellement un choc et une inquiétude au sein de la communauté après une perte de vie aussi tragique.

« Mais, à ce stade, nous ne pensons pas qu’il y ait une menace plus large pour le public. »

A NE PAS MANQUER

Que se passe-t-il lorsqu’un AUTRE député est poignardé à mort ? demande PAUL BALDWIN [COMMENT]

Horreur alors que la scène d’un essaim de «police armée» a poignardé Sir David Amess [INSIGHT]

Un policier corrompu a caché une « boîte d’argent » pour un mari en cuivre tordu [REVEAL]

Image de la police d’Essex (Image: .)

Il a ajouté: «Nous savons qu’il y a eu un certain nombre de témoins de cet incident et j’exhorte quiconque ayant vu quoi que ce soit à Regency Court et les routes qui l’entourent dans le centre de Brentwood entre 1 heure du matin et 2 heures du matin à se présenter et à nous parler si vous ne l’avez pas déjà fait. fait. »

L’inspecteur en chef Mark Barber a poursuivi : « Il continuera d’y avoir une présence policière très visible à Brentwood ce matin et même tout au long de la journée.

«Je suis parfaitement conscient que cet incident choquera beaucoup sans la communauté.

« Mes officiers seront là toute la journée – ils seront là pour vous rassurer et vous protéger.

La police d’Essex après le meurtre de Sir David Amess (Image: .)

« Si vous avez des inquiétudes ou des informations sur l’incident, n’hésitez pas à vous présenter et à leur parler. »

Cela survient quelques jours après que le député conservateur, Sir David Amess, a été poignardé à plusieurs reprises lors d’une réunion avec ses électeurs à Leigh-on-Sea, dans l’Essex.

Un homme de 25 ans est actuellement détenu en vertu de la loi sur le terrorisme.

La mort de Sir David a déclenché un débat sur la sécurité des députés dans la vie publique et sur la question de savoir s’ils devraient bénéficier d’une protection policière pendant les interventions chirurgicales, avec des arguments en faveur de détecteurs de métaux et de palpations avant que les membres du public ne voient leur député présenté.

La police d’Essex après le meurtre de Sir David Amess (Image: .)

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a demandé à toutes les forces de police de revoir les dispositions de sécurité pour les députés « avec effet immédiat » après la mort de Sir David.

Elle a cependant promis de garder les chirurgies des députés ouvertes.

Elle a déclaré: « Nous sommes ouverts aux chirurgies, faisant notre travail. Nous continuerons à le faire.

« David était un ami très cher à moi et un ami et collègue fidèle, un homme du peuple.

Le Premier ministre Boris Johnson et Priti Patel (Image: .)

« Il a été tué au service de ses propres électeurs et membres de sa circonscription.

« Nous continuerons, nous vivons dans une société ouverte, une démocratie.

« Nous ne pouvons pas être intimidés par un individu ou par une quelconque motivation… pour nous empêcher de fonctionner, pour servir notre démocratie élue. »

Plus à venir…