Enquête sur le meurtre d’une femme brûlée vive et jetée à pourrir dans une aire de repos | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police du Staffordshire a déclaré que le corps avait été retrouvé lundi vers 3 heures du matin sur Bridgnorth Road, à Perton. L’identité de la femme est encore inconnue, mais on pense qu’elle a entre la mi-adolescence et la fin de la vingtaine et qu’elle est mince.

Le surintendant-détective Tom Chisholm a déclaré que la force menait plusieurs enquêtes après que le corps a été retrouvé avec « des marques de brûlures importantes ».

Il a déclaré que son corps avait été brûlé sur les lieux et on pense qu’elle a été conduite sur les lieux.

Le détective Chisholm a fait appel à des témoins qui se trouvaient dans la région à ce moment-là.

Il a déclaré: «Nous avons lancé une enquête majeure et menons plusieurs enquêtes, mais il est essentiel que nous identifiions qui était cette jeune femme dès que nous le pouvons raisonnablement.

“À ce stade, nous pouvons seulement dire qu’elle était de petite taille et qu’elle était de la fin de l’adolescence à la mi-fin de la vingtaine.

“Nous travaillons très dur pour identifier son origine ethnique et qui elle est grâce à des tests médico-légaux.”

Il a poursuivi: “Nous devons vraiment découvrir qui était cette jeune femme, afin que nous puissions, espérons-le, identifier comment elle est arrivée là-bas et ce qui lui est arrivé.

“C’était un incident choquant et terrible et nous sommes déterminés, avec votre aide et votre soutien, à traduire les responsables en justice.”

LIRE LA SUITE: La police armée se précipite pour attaquer à la machette à Bristol

La police du Grand Manchester a déclaré qu’elle ne recherchait personne d’autre en lien avec sa mort.

L’inspecteur-détective en chef Daniel Clegg a déclaré: “Il s’agit d’un incident vraiment dévastateur, dans lequel une femme a tragiquement perdu la vie.

“Je voudrais rassurer le public que nous pensons qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’il y aura une présence accrue des services d’urgence dans la région alors que nous travaillons pour établir toutes les circonstances entourant ce décès.

« Si vous avez des questions, n’hésitez pas à parler à l’un de nos agents qui se fera un plaisir de partager des informations.

“Bien que nous ayons procédé à des arrestations, notre enquête n’en est qu’à ses débuts et nous suivons un certain nombre de pistes d’enquête.”

Sa famille a rendu hommage à sa mort et s’est déclarée “dévastée”.

S’exprimant depuis le Pakistan, la famille a déclaré : « Nous sommes dévastés par la nouvelle de sa mort et que nous n’étions pas là pour l’aider.

«Nous nous sentons impuissants d’être si loin. Sarah va nous manquer à chaque instant de chaque jour.