Enquête sur l’emploi : le ministère du Travail entame un travail de terrain dans le secteur informel

Le gouvernement a lancé dimanche le travail de terrain de l’enquête aréolaire sur les établissements (AFES) qui évaluera les scénarios d’emploi dans le segment non organisé de neuf établissements du secteur non agricole sélectionnés comptant moins de 10 employés. Le Bureau du travail, une aile relevant du ministère du Travail, mènera l’enquête.

L’AFES est l’une des composantes de l’enquête trimestrielle sur l’emploi auprès des établissements (AQEES) pour toute l’Inde. L’AQEES cherche à fournir des estimations de l’emploi, des postes vacants, de la formation et d’autres paramètres connexes dans les segments organisés et non organisés de neuf principaux secteurs de l’économie, notamment la fabrication et l’informatique/BPO.

L’autre composante de l’AQEES est l’Enquête trimestrielle sur l’emploi (EQE) qui évalue les scénarios d’emploi dans neuf établissements du secteur non agricole organisés comptant 10 salariés ou plus. Le premier rapport du QES pour la période avril-juin de l’exercice en cours est déjà sorti.

« Après une période d’un an ou un premier cycle d’AEES, les résultats du 4e cycle QES seront fusionnés avec les résultats de l’AEES pour obtenir une image consolidée du scénario d’emploi pour les établissements employant neuf travailleurs ou moins ainsi que les établissements avec 10 travailleurs ou plus », a déclaré le gouvernement plus tôt.

Selon le premier QES, l’emploi dans les établissements de 10 employés ou plus dans neuf secteurs sélectionnés, y compris la construction, la fabrication et l’informatique/BPO, était de 3,08 crore au cours du trimestre d’avril à juin 2021-2022, en hausse de 29% par rapport à 2,37 crore. rapportés dans le sixième recensement économique (EC-6) de 2013-14. Les travailleuses dans ces emplois du secteur organisé étaient de 29% en avril-juin 2021, inférieures aux 31% enregistrés dans EC-6.

