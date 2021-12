Enquête sur un conducteur qui roulait à 295 km/h sur l’AP-7 à Malaga

04/12/21 à 11:06 CET

La La gendarmerie enquête à Malaga à un homme de 29 ans pour avoir circulé 295 kilomètres par heure sur l’autoroute de la Méditerranée -AP7-. Il a également effectué diverses manœuvres mettant en danger la vie d’autres usagers de la route, dépassement en zigzag deux véhicules et conduite sur l’épaule.

Il est considéré comme l’auteur d’un crime contre la sécurité routière par une conduite imprudente au mépris manifeste de la vie d’autrui. Le conducteur a également enregistré son action, le télécharger plus tard sur un réseau social populaire. A l’intérieur du véhicule se trouvaient deux usagers qui tentaient de faire cesser son attitude par le conducteur. Le chauffeur, ainsi que la procédure, ont été mis à la disposition du Tribunal d’Instruction de Fuengirola.

Normatif

L’article 380 du chapitre IV du code pénal définit les infractions contre la sécurité routière et établit les sanctions suivantes en cas de dépassement du taux d’alcoolémie établi : « Quiconque conduit un véhicule à moteur ou un cyclomoteur avec une imprudence manifeste et met spécifiquement en danger la vie ou l’intégrité des personnes sera passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et la privation du droit de conduire des véhicules à moteur et des cyclomoteurs pour une durée supérieure à un an et pouvant aller jusqu’à six ans & rdquor ;.