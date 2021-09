Enquête TikTok en Irlande sur le transfert de données vers la Chine et la sécurité des enfants

Crédit photo : Solen Feyissa

TikTok fait l’objet d’une enquête de la Commission irlandaise de protection des données, craignant un transfert de données vers la Chine.

Le DPC dit qu’il enquêtera pour savoir si TikTok est conforme à la réglementation européenne sur les données pour les mineurs, y compris la vérification de l’âge pour les moins de 13 ans. Une deuxième enquête se concentrera sur la question de savoir si TikTok transfère des données personnelles vers la Chine.

TikTok était considéré comme un risque potentiel pour la sécurité nationale par l’administration Trump. En juin, le président Biden a annulé son intention d’empêcher le téléchargement de l’application aux États-Unis. Biden dit qu’un examen distinct de la sécurité nationale de TikTok est en cours.

Mais TikTok et d’autres applications chinoises nient l’allégation selon laquelle il s’agit de problèmes de sécurité nationale. C’est même après que l’application a été surprise en train d’accéder aux presse-papiers des smartphones des utilisateurs sans leur autorisation – comportement pour lequel TikTok s’est excusé et a supprimé. On estime que TikTok compte plus de 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis et 100 autres millions dans l’UE.

Un porte-parole de TikTok a déclaré à Sky News que la confidentialité des données était de la plus haute importance pour le réseau social. « Nous avons mis en place des politiques et des contrôles étendus pour protéger les données des utilisateurs et nous appuyons sur des méthodes approuvées pour le transfert de données depuis l’Europe, telles que des clauses contractuelles standard. Nous avons l’intention de coopérer pleinement avec le DPC », indique le communiqué.

TikTok fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des pays de l’Union européenne alors que l’enquête sur l’Irlande est en cours.

En janvier, l’Italie a ordonné à TikTok de revérifier l’âge de chaque utilisateur du pays. TikTok s’est conformé à l’ordre, supprimant plus de 500 000 comptes pour lesquels il n’a pas pu vérifier l’âge des propriétaires. Les groupes européens de protection des consommateurs soulèvent depuis plusieurs mois des problèmes de sécurité des enfants concernant TikTok.

Le RGPD fixe des limites à la façon dont des entreprises comme TikTok peuvent traiter les informations des enfants. TikTok utilise une technologie de contrôle de l’âge et d’autres stratégies pour rester en conformité avec ces lois. Il a également récemment apporté des modifications aux comptes mineurs, notamment en activant les paramètres de confidentialité par défaut et en limitant leur exposition à des fonctionnalités telles que les messages directs.

Le régulateur irlandais a infligé une amende de 267 millions de dollars à WhatsApp pour avoir enfreint les règles de transparence du RGPD.

Il a également infligé une amende de 550 000 $ à Twitter pour une violation de données en 2018 – la première année où les règles du RGPD sont entrées en vigueur. TikTok pourrait également faire l’objet d’un examen minutieux des lois sur la sécurité des enfants ailleurs en Europe. Le Royaume-Uni cherche à étendre ses lois sur la sécurité des données des enfants, ce qui pourrait pénaliser les plates-formes qui ne respectent pas son code de conception adapté à l’âge.