Enquête : un tiers des électeurs des États swing veulent que la cryptographie soit légalisée pour les paiements

Environ un tiers des électeurs des États swing veulent que les gouvernements locaux légalisent les crypto-monnaies pour les paiements. La société de sondage londonienne Redfield & Wilton Strategies a mené une enquête et a révélé que le pourcentage d’électeurs qui souhaitent que les gouvernements des États légalisent les crypto-monnaies pour les paiements varie de 27% en Arizona à 42% au Texas. Le sondage a également interrogé des électeurs de Californie, de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord, d’Ohio, de Pennsylvanie, du Wisconsin et de Virginie. Au total, le sondage a interrogé 9 700 électeurs éligibles entre le 20 et le 24 août.

Apparemment, un pourcentage important d’électeurs dans les dix États ont déclaré qu’ils soutiendraient un projet de loi similaire à celui du Wyoming, qui a introduit une législation favorable à la cryptographie. Le Wyoming a adopté un projet de loi autorisant les citoyens à effectuer des transactions cryptographiques en dehors du champ d’application de la loi sur les transactions du Wyoming en 2018. De plus, ce projet de loi exemptait les transactions cryptographiques des taxes d’État. Grâce à ce changement haussier, le Wyoming a cherché à encourager les investissements, à attirer les passionnés de crypto et à créer des opportunités d’emploi.

Parmi les électeurs soutenant la crypto, les HODLers ont cité la possibilité de rendements élevés et d’intérêt personnel comme principales raisons de leurs investissements dans la classe d’actifs en plein essor. Tout au long du sondage, environ 25% des électeurs n’avaient pas de position fixe sur l’opportunité de soutenir ou de s’opposer à la légalisation des crypto-monnaies, que ce soit au niveau fédéral ou dans leurs États.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient de la création d’une crypto-monnaie nationale indexée sur le dollar américain, la majorité des votants ont déclaré qu’ils voteraient contre. 40% des électeurs de l’Arizona ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour un tel projet de loi. Parmi les États répertoriés, seule la Géorgie était divisée sur cette question, avec 27% des électeurs soutenant la monnaie numérique nationale et 27% s’y opposant.

L’éducation peut favoriser une plus grande adoption de la cryptographie

Alors qu’un tiers des électeurs des États swing sont prêts à soutenir un projet de loi légalisant les crypto-monnaies, ce pourcentage pourrait augmenter. Environ 6 électeurs sur dix qui ont déclaré qu’ils s’opposeraient à un tel projet de loi ont cité le manque d’informations suffisantes sur les crypto-monnaies comme principale raison de leur décision. Par exemple, la plupart des électeurs ont admis ne connaître que Bitcoin (BTC/USD).

Plus de 60% des électeurs dans les dix États ont déclaré n’avoir jamais entendu parler d’actifs numériques comme Ethereum (ETH / USD) et Dogecoin (DOGE / USD). Sur le pourcentage qui a affirmé connaître BTC, environ la moitié ont déclaré ne pas en savoir beaucoup sur la crypto-monnaie phare. Bien que les électeurs ne connaissent pas grand-chose à la cryptographie, seuls quelques électeurs ont déclaré n’avoir jamais entendu parler de la cryptographie avant le scrutin.

Cela explique pourquoi l’éducation des électeurs sur les crypto-monnaies pourrait contribuer grandement à favoriser l’adoption massive. Selon Louisa Idel, directrice d’Insights chez Redfield & Wilton, les politiciens peuvent convaincre les électeurs d’adopter les crypto-monnaies en faisant campagne pour le secteur naissant.

