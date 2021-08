Enquêter sur l’incident entre Britney Spears et un employé – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Le bureau du shérif du comté de Ventura, en Californie, enquête sur Britney Spears pour une accusation de délit d’agression après qu’un employé de son domicile a allégué que la chanteuse l’avait battue, ont rapporté les autorités aux médias locaux.

L’incident s’est produit lundi au domicile du chanteur à Thousand Oaks, situé dans le comté de Ventura et à environ 60 kilomètres du centre-ville de Los Angeles, a déclaré aux médias locaux le porte-parole du bureau du shérif, le capitaine Eric Buschow.

L’employé, dont l’identité est inconnue, dit que Spears l’a “frappée” lors de l’altercation, bien que personne n’ait été blessé.

Le bureau du shérif prévoit de conclure son enquête cette semaine et de transmettre ses conclusions au bureau du procureur du comté de Ventura, qui devra déterminer si Spears doit être inculpé de voies de fait.

Mathew Rosengart, l’avocat de l’artiste, a expliqué que le différend s’était produit sur un téléphone portable, sans donner beaucoup plus de détails.

« N’importe qui peut porter une accusation comme celle-ci, mais cela aurait dû être mis de côté immédiatement », a-t-il soutenu.

Rosengart est une avocate qui a traité des affaires de célébrités telles que Sean Penn et Steven Spielberg et que Spears a engagée il y a un mois pour le différend juridique avec son père, Jamie Spears, qui est le tuteur légal de la chanteuse depuis 13 ans et contrôle tous les aspects de ta vie.

Le père de Britney Spears a repris sa vie personnelle et ses finances après une période de comportement erratique qui a fait la une des journaux en 2008.

Bien que la mesure ait été temporaire à sa création, elle a été maintenue pendant 13 ans au cours desquels l’artiste a joué, publié des albums et joué dans une émission de millionnaires à Las Vegas entre 2013 et 2017, parfois contre son gré. .

Le conflit ouvert entre la chanteuse et son père a généré un mouvement sur les réseaux sociaux en faveur de ce qui était l’un des artistes américains les plus populaires de la fin du siècle dernier.