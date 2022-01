Enquêter sur un viol collectif d’une femme à Valence

01/12/2022 à 09:09 CET

Thérèse Dominguez

La police nationale enquête sur le viol collectif d’une femme eu lieu le 2 janvier à Mislata (Valence), et auquel ils auraient participé entre quatre et six hommes ceux que les chercheurs tentent maintenant d’identifier. Les événements font l’objet d’une enquête par des agents de l’Unité d’attention à la famille et aux femmes (UFAM), après que la femme a dénoncé les événements survenus au début de la semaine dernière.

Selon les informations auxquelles Levante-EMV a eu accès, la femme, 39 ans et handicapé mental, aurait subi à différentes reprises des abus sexuels de la part de l’une des personnes désormais dénoncées, bien qu’il n’ait jamais dénoncé par crainte de représailles.

Dans ces cas antérieurs, selon la femme, les agressions sexuelles auraient eu lieu juste au moment où son partenaire sentimental était absent de l’endroit où ils vivent, dans un bidonville, alors l’agresseur a profité de ces moments où elle a été laissée seule pour commettre les abus.

Cependant, le dernier jour 3, cela aurait été le même agresseur les autres fois et entre trois et cinq autres amis à elle qui l’auraient emmenée dans un champ près du point où ils résident tous et l’auraient agressée sexuellement. La femme a signalé à la police nationale que ce sont les six qui l’ont violée dans des circonstances qui font actuellement l’objet d’une enquête.

Pour le moment, la police n’a encore arrêté aucun des dénoncés, car l’enquête vient de commencer et il reste encore de nombreux points à éclaircir. La femme a déjà été reconnu dans un hôpitalSelon les sources consultées, bien qu’il ne soit pas apparu que les médecins aient confirmé le constat de blessures compatibles avec les événements rapportés par la femme, de grande vulnérabilité.