Enquêtes sur les droits civiques contre les interdictions de mandat de masque ⋆ 10z viral

Le secrétaire américain à l’Éducation, Miguel Cardona, s’adresse à la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche à Washington, DC, le 5 août 2021. (Jonathan Ernst/.)

Après que le président Biden a donné le signal au secrétaire à l’Éducation Cardona, le ministère de l’Éducation a lancé des enquêtes sur les droits civiques contre cinq États dirigés par les républicains qui ont interdit les mandats de masque dans les institutions publiques.

« Le Département a entendu des parents de tout le pays – en particulier des parents d’élèves handicapés et souffrant de problèmes de santé sous-jacents – expliquer comment les interdictions de l’État sur le masquage universel à l’intérieur mettent leurs enfants en danger et les empêchent d’accéder à l’apprentissage en personne de manière égale. Cardona a déclaré dans un communiqué de presse.

L’OCR examinera si les États en question ont enfreint la section 504 de la loi sur la réadaptation de 1973 et le titre II de la loi américaine sur les personnes handicapées de 1990, qui traitent de la discrimination.

L’Office for Civil Rights (OCR) du département a envoyé des lettres aux responsables de l’éducation de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, de l’Iowa, du Tennessee et de l’Utah. Les destinataires n’incluaient pas la Floride ou le Texas, dont les gouverneurs se battent depuis des semaines avec les districts scolaires de leurs États pour les exigences en matière de masques. Cependant, l’agence a déclaré qu’elle “surveille de près” la conduite de ces États et est prête à prendre des mesures contre eux si cela est justifié.

Le mois dernier, Cardona a envoyé une lettre au gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis suggérant que tous les responsables de l’école qui ont été pénalisés ou dont les salaires ont été retenus en raison de l’interdiction par l’État des mandats de masque pourraient être remboursés avec des fonds fédéraux via le plan de sauvetage américain.

« Toute menace de la part de la Floride de retenir les salaires des surintendants et des membres du conseil scolaire qui s’efforcent de protéger les étudiants et les éducateurs (ou d’imposer d’autres sanctions financières) peut être traitée à l’aide des fonds ESSER à la seule et entière discrétion des districts scolaires de Floride », a écrit Cardona. .

Le développement de lundi intervient après que le président Biden a ordonné à Cardona d’exercer une autorité de surveillance complète et potentiellement de poursuivre des poursuites contre les États républicains qui interdisent les exigences en matière de masques.

« Il est tout simplement inacceptable que les chefs d’État mettent la politique au-dessus de la santé et de l’éducation des étudiants qu’ils ont prêté serment de servir. Le ministère se battra pour protéger le droit de chaque élève d’accéder à l’apprentissage en personne en toute sécurité et les droits des éducateurs locaux à mettre en place des politiques qui permettent à tous les élèves de retourner en classe à temps plein en personne en toute sécurité cet automne », a déclaré le communiqué de lundi. ajoutée.

