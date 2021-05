Enregistrement automatique des bénéfices: lancement d’un fonds indiciel avec une différence – Vérifiez son fonctionnement

Le fonds est un système ouvert répliquant l’indice Nifty 50 Equal-Weight TR.

Pour les investisseurs de fonds indiciels, voici une autre opportunité d’investir uniquement dans les actions indicielles mais avec une différence. Aditya Birla Sun Life AMC a lancé Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund, un programme à capital variable répliquant l’indice Nifty 50 Equal-Weight TR. Le NFO a ouvert le 19 mai 2021 et fermera le 2 juin 2021.

Le fonds indiciel à pondération égale Nifty 50 est différent d’un fonds indiciel conventionnel. C’est parce que l’indice Nifty50 Equal Weight représente une stratégie de pondération alternative à son indice parent basé sur la capitalisation boursière, l’indice Nifty50 50. L’indice comprend les mêmes sociétés que son indice mère, cependant, avec une pondération égale.

Tous les composants de l’indice Nifty 50 font partie de l’indice Nifty 50 Equal Weight. Mais, contrairement au Nifty 50 qui est basé sur la capitalisation boursière et que la capitalisation boursière d’une entreprise est plus élevée que la pondération de l’action dans l’indice, l’indice de pondération égale les traite tous de la même manière quelle que soit leur capitalisation boursière relative.

L’indice maintient l’allocation des sociétés constituantes à près de 2% chacune.

Les avantages d’un fonds indiciel à pondération égale sont les suivants:

Il y a une représentation sectorielle plus large et plus de diversification au niveau des actions.Le risque de concentration est considérablement réduit au niveau de l’action individuelle et du secteur global.L’indice est automatiquement reconstitué tous les 6 mois en ligne avec le Nifty 50, permettant un sélection des meilleurs joueurs.Réservation automatique des bénéfices: De plus, le portefeuille est rééquilibré sur une base trimestrielle, conduisant à une comptabilisation intelligente et périodique des bénéfices. La façon dont cela fonctionne est que, puisque chaque action doit avoir une allocation de 2%, si l’allocation d’une action augmente à la suite de l’action du marché, alors à la date de rééquilibrage, le pourcentage excédentaire de l’action sera vendu, ce qui entraînera une comptabilisation automatique des bénéfices. Le produit sera réinvesti dans des actions qui ont chuté et dont l’allocation est inférieure à 2 pour cent.

Commentant le lancement du nouveau fonds, A. Balasubramanian, directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life AMC Limited a déclaré: «Une allocation égale aux 50 sociétés à grande capitalisation peut bénéficier d’opportunités de croissance à tous les niveaux plutôt que de compter sur la performance de quelques poids lourds. Avec une période de reprise économique généralisée sur l’enclume, les secteurs à forte croissance comme le ciment et les produits du ciment, la pharmacie, les métaux et les services, sont mieux représentés dans l’indice Nifty 50 Equal Weight. Au fil du temps, à mesure que les marchés et l’économie croissent, nous nous attendons à ce que l’indice Equal Weight (EW) fasse mieux que le Nifty 50. Il a surperformé le Nifty 50 sur des périodes à court et à long terme. En fait, certaines des polarisations du niveau des stocks dans l’indice de base que nous avons vues en 2018-2019 s’inversent déjà fortement. Dans ce contexte, le Fonds indiciel à pondération égale Nifty 50 Aditya Birla Sun Life est une option de placement intelligente et simple qui offre la possibilité de tirer profit de la croissance économique générale du pays ».

Ces fonds indiciels de pondération égale conviennent aux investisseurs qui cherchent à réduire le risque de sélection active de titres en investissant dans une stratégie d’investissement passive pour des objectifs qui se situent dans au moins 5 ans.

