Enregistrement du vaccin Covid-19 ALERTE! CoWIN lance la mise à niveau clé d’OTP; voici comment vous pouvez vous inscrire en utilisant un code à 4 chiffres – Guide complet

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité réduiront non seulement les certificats de vaccination générés par erreur et empêcheront également les fraudeurs de tromper les gens.

Comment s’inscrire au vaccin contre le coronavirus en ligne sur CoWIN.gov.in: Même s’il existe des signes précoces d’une baisse des cas quotidiens de coronavirus, la deuxième vague de Covid-19 qui fait rage est loin d’être terminée dans le pays. L’Inde a été témoin de près de 4 cas de lakh ces dernières semaines. Mercredi, l’Inde a signalé 4 205 décès liés aux infections à coronavirus, soit son plus haut niveau depuis que la pandémie a frappé le pays en 2020. Afin de limiter la propagation des infections à Covid-19, le gouvernement de l’Union, dirigé par le Premier ministre Narendra, a autorisé Covid -19 jabs pour tous les plus de 18 ans dans le cadre de la troisième phase de campagne de vaccination à partir du 1er mai dans le but d’élargir la campagne de vaccination.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a jusqu’à présent vacciné 17,5 millions de personnes. Et, plus de 30 bénéficiaires de lakh dans le groupe d’âge 18-44 ans ont reçu le vaccin Covid-19 jusqu’à présent dans le cadre de la phase 3 de la campagne de vaccination en cours. Il faut s’inscrire soit sur le site Web de CoWIN, soit sur l’application Aarogya Setu et UMANG pour réserver un créneau pour la vaccination. Bien qu’il y ait eu quelques rapports de problèmes initiaux, les choses deviennent plus fluides après la ruée initiale et l’application a été mise à jour.

Afin de rendre le processus d’enregistrement des vaccins plus sûr, plus facile, sans tracas et plus sécurisé, le site Web CoWIN a maintenant ajouté une nouvelle fonction de code de sécurité à quatre chiffres. La nouvelle fonctionnalité de sécurité a été ajoutée au site Web de CoWIN après que plusieurs personnes se sont plaintes de la génération de leur certificat de vaccin, même si elles n’ont reçu aucun vaccin. Selon les experts, les nouvelles fonctionnalités de sécurité réduiront non seulement les certificats de vaccination générés par erreur et empêcheront également les fraudeurs de tromper les gens.

Une fois que vous vous êtes inscrit sur le site Web de CoWIN et que vous choisissez un emplacement pour la vaccination, vous obtiendrez un code de sécurité à quatre chiffres. Ne partagez le code avec personne, il doit être conservé en lieu sûr. Pour la vérification, vous devez produire le code à 4 chiffres au centre de vaccination pour obtenir le vaccin le jour de la vaccination.

Comment s’inscrire sur le portail CoWIN pour la vaccination Covid-19 et comment utiliser le code de sécurité à 4 chiffres:

Étape 1: Visitez le site officiel de CoWIN ie https://www.cowin.gov.in/

Étape 2: Cliquez sur le bouton d’enregistrement; remplissez vos coordonnées et enregistrez votre numéro de mobile

Étape 3: Vous obtiendrez un OTP (mot de passe à usage unique) sur votre mobile par SMS; entrez dans l’OTP pour accéder au portail CoWIN. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous simplement.

Étape 4: Entrez votre emplacement, votre district et votre état. Vous pouvez même saisir le code PIN du centre de vaccination de votre région.

Étape 5: Ensuite, vous pourrez voir tous les centres de vaccination et les créneaux horaires à proximité. Cliquez sur le créneau vert de préférence, sélectionnez un créneau horaire et confirmez la réservation

Étape 6: Après quoi, vous recevrez un code de sécurité à quatre chiffres sous forme de message texte sur votre numéro de téléphone mobile enregistré. Le code à quatre chiffres sera nécessaire pour authentifier votre réservation le jour de la vaccination.

Étape 7: Après avoir été vacciné, vous pouvez vous connecter au portail CoWIN pour télécharger votre certificat de vaccination.

