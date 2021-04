Enregistrement du vaccin Covid-19: Comment s’inscrire au vaccin Covid-19 en Inde pour tous les personnes de plus de 45 ans, S’inscrire au vaccin Covid-19 dans l’application Aarogya Setu, site Co-Win

Les citoyens éligibles peuvent reprogrammer ou annuler leur rendez-vous à tout moment.

Enregistrement du vaccin Covid-19 pour les personnes âgées de 45 ans ou plus: Au milieu d’une nouvelle flambée de cas de COVID-19, le Centre a assoupli la limite d’âge pour la vaccination dans la troisième phase qui commence le 1er avril. La campagne de vaccination dans tout le pays a été déployée le 16 janvier au cours de laquelle les travailleurs de la santé et de première ligne ont été vaccinés. Elle a été suivie par la deuxième phase de vaccination qui a débuté le 1er mars. Dans la deuxième phase, les personnes âgées ou âgées de plus de 60 ans ainsi que les personnes âgées de 45 ans souffrant de comorbidités spécifiées étaient éligibles à la vaccination.

Bien que les gens aient la possibilité de s’inscrire au site de vaccination le plus proche après 15 heures, ils peuvent également choisir de s’inscrire en ligne pour être en sécurité pendant la deuxième voie apparente du COIVD-19 en Inde.

Pour vous inscrire en ligne, vous pouvez visiter l’application cowin.gov.in ou Aarogya Setu qui intègre CoWin. Il faut noter que l’application CoWin dédiée n’est pas encore disponible pour le citoyen. Le téléchargement d’une application douteuse depuis Apple App Store ou Google Play Store peut voler vos données.

Comment s’inscrire à la vaccination via le portail CoWin

Visitez le site Web officiel à savoir www.cowin.gov.in sur votre navigateur et indiquez votre numéro de mobile valide dans l’espace requis. Cliquez sur le bouton «obtenir OTP» et vérifiez une fois que vous recevez la même chose sur votre mobile. En cas de validation réussie de l’OTP, la page «Enregistrement de la vaccination» apparaîtra sur votre écran. Ici, vous devrez fournir toutes les informations de base telles que le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro d’identité avec photo, etc. Une fois terminé, vous verrez «Détails du compte». Un individu peut ajouter jusqu’à trois personnes supplémentaires en fournissant ses informations.

Comment s’inscrire au vaccin COVID-19 en Inde via Aarogya Setu

Visitez l’application Aarogya Setu et trouvez le tableau de bord «Cowin». Appuyez sur «S’inscrire maintenant» après avoir sélectionné «Vaccination». Après cela, les utilisateurs devront répéter le même processus de fourniture de leurs numéros de téléphone portable, puis de le faire vérifier en entrant dans l’OTP. Dans la deuxième étape de l’inscription, les utilisateurs devront sélectionner le type de preuve d’identité avec photo qu’ils fourniront. À la fin du processus, sélectionnez le centre de vaccination de votre choix et réservez et un créneau horaire.

Les citoyens éligibles peuvent reprogrammer ou annuler leur rendez-vous à tout moment.

