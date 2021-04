Enregistrement du vaccin CoWIN Covid-19: Comment s’inscrire au vaccin Covid-19 sur l’application CoWIN ou l’application Arogya Setu pendant 18 ans ou plus – Guide complet

Photo d’archive d’un médecin travaillant dans un centre de vaccination COVID-19 à New Delhi. (Photo PTI)

Enregistrement du vaccin Covid-19 depuis 18 ans et plus: l’Inde est devenue l’épicentre de la pire épidémie de la pandémie de coronavirus, la charge de travail quotidienne franchissant la barre des 3 lakh mercredi. Alors que la nation combat l’ennemi invisible, le Centre lancera sa phase ambitieuse et la plus cruciale de la vaccination contre le coronavirus à partir du 1er mai. L’aspect clé de cette phase est qu’elle couvrirait la plus grande tranche de population possible. À partir du 1er mai, chaque adulte indien, c’est-à-dire âgé de plus de 18 ans, serait éligible au jab Covid. Voici comment vous pouvez vous inscrire sur le portail Cowin pour le vaccin contre l’infection Covid-19:

1: Au départ, il y avait une certaine confusion sur la date du processus d’enregistrement. Certains sites d’information avaient signalé que l’enregistrement CoWin pour les plus jeunes bénéficiaires commencerait à partir du 24 avril, c’est-à-dire samedi. Cependant, le Centre a précisé que l’inscription CoWin pour les 18+ personnes débutera à partir du 28 avril, c’est-à-dire mercredi prochain. Une autre mise à jour cruciale est qu’il n’y aura pas de rendez-vous.

Ne vous laissez pas tromper par les rumeurs / actualités selon lesquelles l’enregistrement pour la vaccination de plus de 18 citoyens débutera à partir du 24 avril 2021! Les inscriptions débuteront sur la plateforme #CoWIN et sur l’application Aarogya Setu à partir du 28 avril 2021. Restez informé, restez en sécurité! #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/i2SwCyRgFY – MyGovIndia (@mygovindia) 22 avril 2021

2: Le reste des SOP pour vous enregistrer sur le portail CoWin reste le même. Plus important encore, il faut être clair qu’il existe un portail unique pour l’enregistrement. Il n’y a pas d’application mobile pour l’enregistrement CoWin.

3: Ouvrez le portail CoWin sur votre téléphone ou ordinateur portable. Pour vous inscrire, entrez votre numéro de mobile. Vous serez invité pour un OTP. Entrez l’OTP et vérifiez votre numéro. Après cela, une page s’ouvrira et vous demandera de remplir des détails tels que le nom, l’âge, la zone de résidence.

4: Il faut noter qu’en ce qui concerne la preuve d’identité, optez pour une pièce d’identité avec photo. Vous pouvez sélectionner le choix de l’hôpital dans votre région après avoir entré le code PIN. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez vous faire vacciner dans un établissement privé ou dans un centre gouvernemental.

5: Vous pouvez également vous inscrire au vaccin via l’application Aarogya Setu. Veuillez noter que même si vous optez pour le centre de vaccination privé, vous devez toujours vous inscrire via CoWin. Cependant, la demande de vaccin étant exponentiellement élevée, il est recommandé de réserver une place et de se rendre au centre de vaccination avant l’heure pour éviter la surpopulation.

