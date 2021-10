Enregistrement sur Reinier Jesus au Borussia Dortmund

Je sais ce que pensent la plupart des lecteurs de cet article : « Vous vous enregistrez ? Qu’y a-t-il à vérifier ? » Cela a été vrai pendant la majeure partie du temps de Reinier Jesus au Borussia Dortmund, mais l’adolescent brésilien a finalement trouvé une place dans la rotation. Les blessures d’Erling Haaland et de Gio Reyna ont contribué à créer l’ouverture, mais plus tôt cette saison, Marco Rose avait même Youssoufa Moukoko devant Reinier. Le Brésilien ne sortait pas du banc. La nouvelle recrue, Donyell Malen, commence avec Haaland blessé, mais c’est maintenant Reinier qui a été sélectionné sur le banc pour remplacer le Néerlandais et figure dans un rôle d’avant-centre. Reinier a joué consécutivement lors des trois derniers matches de Dortmund – la première fois que l’adolescent a eu ce type d’opportunité avec le club allemand.

“C’est un neuf et demi qui peut jouer comme un faux neuf”, aurait déclaré l’ancien entraîneur de Dortmund, Lucien Favre, à l’arrivée de Reinier Jesus au club. Marco Rose, le nouvel entraîneur de Dortmund, considère Reinier de la même manière, comme un faux neuf ou un attaquant. Sa position commence par s’asseoir sur les arrières centraux, mais il s’effondre rapidement et essaie de connecter le jeu. Reinier est un Brésilien typique – avide de ballon et cherche toujours à être en étroite association avec ses coéquipiers en utilisant des touches courtes et nettes.

Regardez à quelle profondeur Reinier sort de la ligne de fond pour connecter le jeu. Parfois, son désir d’entrer dans le ballon peut être préjudiciable, car cela met l’équipe hors de forme. Dortmund manque alors d’un point focal central en haut du terrain. D’autres fois, il est efficace pour fournir ce «tissu conjonctif» entre le milieu de terrain et l’attaque. Dans les clips ci-dessus, vous pouvez voir la chimie entre Reinier et Reus. Le joueur prêté du Real Madrid s’épanouit dans les petits espaces et bénéficie d’une bonne connexion avec d’autres joueurs hautement techniques. Il est extrêmement compétent dans un double rapide, afin de faire passer son équipe sur une attaque éclair.

Il est facile d’oublier que Reinier Jesus n’a que 19 ans. Quelle que soit la fin de son séjour au Borussia Dortmund, il est bien trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur son avenir au Real Madrid ou sur sa carrière en général. Son objectif devrait maintenant être de continuer à accumuler des minutes et à saisir l’opportunité d’un rôle plus cohérent. Sa meilleure position dans le football européen de haut niveau sera probablement dans un rôle d’avant-centre avancé avec la liberté de se retirer. Un avant hybride avec certaines qualités qui s’apparentent à un profil de Karim Benzema. Si Reinier parvient à maîtriser le nouveau poste, l’avenir sera radieux.