Enregistrement Udyam: 26 lakh inscriptions aux MPME à ce jour sur le nouveau portail du gouvernement Modi pas excitant, disent les experts

Le délai de mise en œuvre du programme de restructuration des MPME était fixé au 31 décembre 2020. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Même si le nombre de MPME enregistrées sur le nouveau portail d’enregistrement Udyam, qui a remplacé l’ancien processus de dépôt du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) en juillet de l’année dernière, est passé à 26,42 lakh au 20 avril 2021, selon le ministère des MPME données, la croissance n’est pas très encourageante, selon les experts. En août de l’année dernière, la Banque de réserve de l’Inde avait mandaté les entreprises, enregistrées sous le mémorandum d’entrepreneur (EM) partie II et UAM jusqu’au 30 juin 2020, pour déposer de nouvelles inscriptions sur le portail d’enregistrement Udyam. Les EM et les UAM étaient valides jusqu’au 31 mars 2021, tandis que l’enregistrement des MPME sous UAM au 30 juin 2020 s’élevait à 1,02,32,451 (plus d’un crore), selon le rapport annuel du ministère des MPME 2020-2021.

«Bien qu’il n’y ait pas de données pour montrer combien sur 26 enregistrements Udyam lakh jusqu’à présent sont de nouvelles entreprises et combien ont migré des enregistrements UAM ou EM, mais ce n’est pas un chiffre important. De nombreuses MPME existantes n’ont pas encore demandé l’enregistrement Udyam pour des raisons telles que le manque de sensibilisation ou le manque de volonté, car c’est comme d’habitude pour elles avec leurs enregistrements UAM ou EM et elles n’ont pas été confrontées à un défi majeur avec le changement du droit. Le gouvernement et la RBI devraient être un peu plus stricts pour amener les MPME à s’inscrire sur un nouveau portail, car l’idée sous-jacente est de regrouper les données d’enregistrement des MPME en un seul endroit », a déclaré Pankaj Kumar, président de l’Indian Industries Association.

Pour améliorer la facilité de faire des affaires pour les MPME, le gouvernement a lancé le portail d’enregistrement Udyam pour l’enregistrement et la classification sans papier des entreprises sur la base de l’auto-déclaration. Les petites entreprises ne sont pas tenues de télécharger des documents ou des preuves à l’exception du numéro Aadhaar pour l’enregistrement. Le ministère des MPME avait également organisé un système de guichet unique dans les salles de contrôle des champions (mises en place dans les instituts de développement des MPME en Inde) et dans les centres industriels de district pour faciliter le processus.

Les commentaires immédiats pour cette histoire n’étaient pas disponibles auprès du ministère des MPME. La même chose sera mise à jour ici une fois partagée.

Lire aussi: 1000 postes vacants pour près de 5 demandeurs d’emploi lakh: le portail d’emploi MPME du gouvernement Modi semble avoir du mal à décoller

Avant la loi de 2006 sur le développement des MPME, l’enregistrement par les MPME se faisait auparavant dans les centres industriels de district (DIC). Par la suite, conformément aux dispositions de la loi MSMED de 2006, les MPME avaient l’habitude de déposer EM-partie I auprès des DIC avant de démarrer une entreprise EM-partie II après le début de la production. Un total de 21,96,902 dépôts EM-II ont été enregistrés entre 2007 et 2015, selon le rapport annuel du ministère des MPME. De septembre 2015 au 30 juin 2020, l’UAM était en place et au 31 décembre 2020, les micro MPME constituaient 93% des entreprises enregistrées sur le portail Udyam, tandis que 6% étaient des petites entreprises et 1% des entreprises moyennes. .

«Les MPME avec Udyog Aadhaar représentaient environ 1 crore. Après le mandat de RBI, cette entreprise de 1 crore aurait dû être convertie en enregistrement Udyam mais il n’y a que 26 lakh jusqu’à présent et ce n’est pas un chiffre très excitant. Étant donné que l’UAM était valide jusqu’au 31 mars, cela signifie qu’environ 74 lakh MPME peuvent être hors de la tranche de MPME enregistrée. Cela signifie qu’elles n’auraient pas droit aux avantages sectoriels prioritaires qui seraient autrement accordés aux MPME enregistrées », a déclaré Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (CIMSME) à Financial Express Online.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.