Enregistrement Udyam : le nouveau portail d’enregistrement des MPME approche d’une étape clé en un peu plus d’un an depuis son lancement

Les MPME ayant des enregistrements Entrepreneur Memorandum – II ou UAM avant le 30 juin 2020, et avant le 31 mars 2021, ont reçu une prolongation pour passer au nouveau portail d’ici la fin de l’année.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le portail d’enregistrement des MPME à coût zéro Udyam Registration a frôlé les 50 enregistrements de lakh en 14 mois depuis son lancement le 1er juillet 2020. Les 25 premiers enregistrements de lakh ont été enregistrés sur le nouveau portail sans papier en huit mois (le 5 mars 2021) tandis que les suivants 25 enregistrements de lakh devraient être réalisés en moins de huit mois – d’ici octobre. Les données en ligne disponibles sur les inscriptions sur le portail d’inscription Udyam par le ministère des MPME ont montré que 49 01 586 MPME se sont déjà inscrites. Cela comprenait les nouveaux enregistrements de MPME ainsi que les titulaires du mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) qui ont migré vers le nouveau portail. Selon le rapport annuel 2020-21 du ministère des MPME, entre septembre 2015 et le 30 juin 2020, 1 02 32 451 (1,02 crore), les enregistrements de MPME ont été effectués sur le système de dépôt électronique en vertu du mémorandum Udyog Aadhar (UAM) qui a été remplacé. par Udyam Inscription.

Le nombre maximal d’enregistrements sur le nouveau portail a été enregistré depuis le Maharashtra avec 10,38 unités de lakh enregistrées, suivies de 5,30 enregistrements de lakh du Tamil Nadu, 4,22 lakh du Gujarat, 4,06 lakh du Rajasthan, 3,74 lakh de l’Uttar Pradesh, etc. Lakshadweep, Ladakh, Sikkim, Meghalaya, L’Arunachal Pradesh figurait parmi les États avec le moins d’enregistrements de leurs MPME respectives, selon les données officielles.

Udyam Registration est essentiellement un portail d’auto-déclaration permettant aux entrepreneurs d’enregistrer leurs entreprises avec uniquement le numéro Aadhaar. De plus, le portail extrait automatiquement les détails liés au PAN et à la TPS sur les investissements dans l’entreprise, selon Udyam Registration, car il est intégré aux systèmes d’impôt sur le revenu et GSTIN. Les MPME enregistrées reçoivent un numéro d’enregistrement permanent et un certificat post-enregistrement. Le certificat porte un code QR à partir duquel les détails de l’entreprise peuvent être consultés.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

« Le portail aidera le gouvernement à agréger les données sur le nombre de MPME dans le pays. De plus, le gouvernement obtiendrait également des données basées sur la catégorie de produits, par exemple, vêtement, électronique, pierres précieuses, automobile, etc., et la taille de l’entreprise ainsi que l’investissement et le chiffre d’affaires. De plus, géographiquement, le gouvernement obtiendrait les données pour comprendre la densité des MPME en fonction de la ville, de l’État ou du district. Les données sont une grande chose à récolter et aujourd’hui, tout tourne autour des données », a déclaré à Financial Express Online Vishwa Nath, directeur général de Nath Bros Exim International et coprésident du Comité des affaires industrielles de la Chambre de commerce et d’industrie de PHD.

Les MPME ayant des enregistrements Entrepreneur Memorandum – II ou UAM avant le 30 juin 2020, et avant le 31 mars 2021, ont reçu une prolongation pour passer au nouveau portail d’ici la fin de l’année. L’année dernière, la Reserve Bank of India (RBI) avait déclaré que les EM II et/ou les UAM existants des MPME obtenus avant le 30 juin 2020 resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021, même si les MPME devaient s’inscrire sur l’Udyam. Portail d’inscription avant mars de cette année.

Selon le nouveau ministre des MPME Narayan Rane, la majorité des MPME enregistrées sur le nouveau portail sont des entreprises de services. Alors que 36% étaient dans le secteur manufacturier, 63,8% étaient dans le secteur des services, avait déclaré le ministre à la Rajya Sabha en août 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.