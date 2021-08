Enregistrement Udyam : les MPME du secteur des services sont en tête du nombre d’enregistrements au cours de la première année du nouveau portail du gouvernement Modi

RBI avait informé toutes les banques le mois dernier que les détaillants et les grossistes seraient autorisés à s’inscrire sur le portail d’enregistrement Udyam. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le nouveau portail d’enregistrement des MPME du gouvernement Narendra Modi, Udyam Registration, qui a été lancé l’année dernière à la suite de la révision de la définition des MPME, avait enregistré 38 20 598 entreprises entre le 1er juillet 2020 et le 26 juillet 2021, dont la majorité opéraient dans le service. secteur. Alors que 36 % (13 82 541 MPME) appartenaient au secteur manufacturier, 63,8 % (24 38 061 MPME) étaient des entreprises de services, selon les données récemment partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha. Le portail a été lancé le 1er juillet 2021. Selon le rapport annuel du ministère pour l’exercice 21, il y avait environ 6,33 millions de MPME dans le pays, dont 36 % étaient impliquées dans le commerce, 33 % dans d’autres services et 31 % dans l’industrie manufacturière.

“Le 1er juillet 2020, après l’adoption d’une nouvelle définition des MPME, un nouveau portail d’enregistrement” Udyam Registration “a été lancé par le ministère des MPME et à ce jour, 38 20 598 MPME classées sont enregistrées sur le portail de All India (depuis 01.07.2020 au 26.07.2021) », avait informé le ministre au Parlement. Au sein des MPME de service, 95 pour cent (23,23 lakh) enregistrés sur le portail d’enregistrement Udyam étaient des micro-unités tandis que seulement 0,44 pour cent (10 845) étaient des moyennes entreprises. De même, 89 pour cent (12,31 lakh) des entreprises du secteur manufacturier étaient des micro-entreprises, tandis que seulement 1,33 pour cent (18 390) étaient des fabricants de taille moyenne.

Le portail numérique est une plate-forme d’auto-déclaration sans papier et gratuite permettant aux MPME d’enregistrer leurs entreprises sans aucun document ni preuve à l’exception du numéro Aadhaar de l’enregistrement, selon le portail. Les petites entreprises industrielles devaient s’enregistrer auprès des centres industriels de district (DIC) avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le développement des MPME. Plus tard, en vertu des dispositions de la loi, les entrepreneurs devaient déposer le mémorandum de l’entrepreneur (EM) partie I auprès des DIC avant de créer le MPME et l’EM-II après avoir commencé les travaux de production. Entre 2007-15, 21 96 902 dépôts EM-II ont été enregistrés et entre septembre 2015 et le 30 juin 2020 1 02 32 451 (1,02 crore), les enregistrements de MPME ont été effectués sur le système de dépôt électronique en vertu du mémorandum Udyog Aadhar (UAM), selon le rapport annuel du ministère. UAM a été remplacé par Udyam Registration.

Récemment, après que le gouvernement eut annoncé le rétablissement des commerces de détail et de gros dans la classification des MPME, la Reserve Bank of India (RBI) avait écrit le mois dernier aux banques pour inclure les deux pour les prêts aux secteurs prioritaires. RBI a également informé toutes les banques que ces entreprises engagées dans le commerce de détail et de gros seraient autorisées à s’inscrire sur le portail d’enregistrement Udyam, comme annoncé par le gouvernement.

