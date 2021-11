Enregistrer les bénéfices maintenant, CLSA avertit les investisseurs de Dalal Street alors que les évaluations et la hausse des taux de la RBI occupent le devant de la scène

À l’instar de ses pairs, CLSA a fait part de ses inquiétudes concernant les évaluations coûteuses. (Photo : REUTERS)

Après un excellent rallye de 20 mois, les analystes de la société mondiale de courtage et de recherche CLSA estiment que les actions indiennes sont désormais en « temps d’emprunt » tout en conseillant aux investisseurs de réaliser des bénéfices. Sensex et Nifty ont monté en flèche respectivement de 120 % et de 124 % depuis début avril 2020, établissant plusieurs records historiques en même temps. Cependant, les valorisations élevées, le prix élevé des intrants et la probabilité de déception des bénéfices sont désormais considérés comme des raisons qui limitent toute nouvelle hausse. CLSA se joint à Nomura, UBS et Morgan Stanley pour réduire le poids de l’Inde en invoquant des évaluations coûteuses.

Il est temps de partir

« Nous appelons le temps sur le rallye de 20 mois des actions indiennes, abaissant notre exposition à l’Inde au sein d’un portefeuille AC APAC hors Japon à une sous-pondération de 40% », a déclaré CLSA dans le rapport. Jusqu’à présent cette année, l’Inde a été le marché boursier le plus performant d’Asie. L’augmentation des prix de l’énergie, la pression sur les marges et le retrait des mesures de relance de la RBI figurent parmi les principales raisons de la dégradation de CLSA. La société de courtage a déclaré que les prix généralement élevés de l’énergie, comme la tendance actuelle, marquent la fin du rallye des actions indiennes. La société de courtage s’attend également à ce que RBI annonce une première hausse des taux en avril 2022.

CLSA a également souligné la pénurie d’achats frais auprès d’investisseurs étrangers. « … depuis début avril de cette année, le rythme des achats nets d’actions étrangères a considérablement ralenti et a récemment commencé à s’inverser modestement pour un cumul de 1,2 milliard de dollars de ventes nettes au cours des sept derniers mois », indique le rapport. Bien que la demande intérieure soit présente, elle a commencé à diminuer récemment.

Évaluations trop chères

À l’instar de ses pairs, CLSA a fait part de ses inquiétudes concernant les évaluations coûteuses. « Trading sur un P/E ajusté des variations cycliques de 31,6x, l’Inde est actuellement à l’évaluation basée sur les bénéfices la plus chère depuis juin 2008 à plus d’un écart type au-dessus de sa moyenne sur 18 ans de 22,6x », ont-ils déclaré. Plus tôt, le mois dernier, UBS a déclaré que les marchés indiens étaient « extrêmement chers » tandis que Nomura a abaissé la note de l’Inde de « surpondération » à « neutre » en invoquant des valorisations boursières élevées. Morgan Stanely est resté structurellement positif mais a réduit l’Indien à poids égal.

« Le rendement des capitaux propres de l’Inde est précisément en ligne avec celui de l’ensemble des marchés émergents, mais les investisseurs paient désormais plus du double du multiple comptable (3,9x contre 1,9x) pour les actifs indiens par rapport au MSCI EM », a déclaré CLSA.

Ce que les autres ont dit

Les analystes de Morgan Stanley en octobre avaient prédit que les marchés boursiers indiens pourraient faire une pause au cours des trois à six prochains mois, car les valorisations élevées limitent les rendements. Morgan Stanley estime que les fondamentaux de l’Inde sont toujours positifs, mais compte tenu de la hausse attendue des taux de la RBI et de la réduction de la Fed, couplés à l’inflation mondiale, les rendements semblent limités.

Pendant ce temps, Nomura avait déclaré qu’ils voyaient un rapport risque-rendement défavorable sur le dos des valorisations, car un certain nombre de points positifs semblent être pris en compte.

