Enregistrer les données sur YouTube en choisissant correctement la qualité de lecture par défaut | La technologie

YouTube compte un grand nombre d’utilisateurs par mois, dont beaucoup regardent le contenu depuis leur téléphone mobile et, parfois, utilisent des données. Maintenant, YouTube vous permet de choisir la qualité de lecture par défaut, nous vous montrons comment le faire.

Google avait promis d’intégrer la possibilité de choisir la qualité de lecture par défaut dans les vidéos, cela a pris du temps, mais c’est ici. Ce paramètre permet aux utilisateurs de décider de la résolution à laquelle les vidéos YouTube sont lues après avoir cliqué dessus.

À ce jour, les vidéos YouTube ont été lues à 480p, même si notre connexion Internet était bonne, c’est quelque chose qui a dérangé de nombreux utilisateurs. Mais quoi Google a fait pour éviter les pics de consommation si nous nous sommes connectés via des données.

Le nouveau Chromecast 2020 comprend Google TV, un système qui nous permet d’avoir des applications dans l’appareil et qui est contrôlé avec la télécommande, contrairement au Chromecast que nous avions jusqu’à présent. Il prend en charge la résolution 4K à 60 ips, est certifié HDR et Dolby Vision.

Il est vrai que la résolution pouvait être modifiée en cliquant sur l’engrenage et en le sélectionnant manuellement au détriment du chargement de la vidéo. Tout cela est terminé, à partir d’aujourd’hui, l’application vidéo Google vous permet de créer un paramètre général pour la qualité de la lecture vidéo.

La première chose dont nous avons besoin est d’installer YouTube, même s’il serait complètement étrange de ne pas avoir cette application sur notre mobile. Après avoir vérifié que nous avons YouTube, vous devez vérifier qu’il n’y a pas de mise à jour en attente. Nous avons besoin de la dernière version pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Que vous ayez édité une vidéo personnelle via YouTube, ou si vous en avez une sur votre page personnelle de votre chaîne qui est un peu fade, vous pouvez les améliorer en ajoutant une partie de la musique de la propre bibliothèque du portail.

Après ces étapes préliminaires, il ne vous reste plus qu’à ouvrir l’application, cliquez sur l’icône de notre photo pour entrer dans la section de notre compte. Appuyer sur ouvrira une section dans laquelle de nombreux éléments apparaissent, l’important est celui qui dit “Configuration” et est presque à la fin de tout.

En entrant dans la section de configuration, nous serons bombardés de plus de sections, il vous suffit de faire attention à celle qui dit “Préférences de qualité vidéo”. Dans cette section, nous pouvons choisir la qualité vidéo à la fois pour les données et lorsque nous sommes connectés au WiFi. Les options sont les suivantes:

Automatique: si nous le sélectionnons, ce sera comme si nous n’avions rien fait, puisque YouTube décidera de la qualité des vidéos. Le plus élevé: lorsque vous le sélectionnez, YouTube chargera la vidéo dans la plus haute résolution disponible. Sauvegarde des données: la qualité vidéo sera la plus juste pour ne pas consommer beaucoup de données.

Il est clair que l’option à utiliser pour sauvegarder les données est celle qui porte ce nom. Mais Si vous souhaitez profiter des vidéos YouTube dans leur splendeur maximale, vous devez sélectionner l’option qui reproduit le contenu à la résolution la plus élevée.

Les paramètres de modification de la qualité d’une vidéo pendant la lecture ont également changé, maintenant dans la section qualité, les résolutions n’apparaissent plus en premier lieu. Ce qui apparaît est le suivant:

Automatique: YouTube décide de la meilleure résolution. Qualité d’image supérieure: la lecture est effectuée à la résolution la plus élevée. Sauvegarde des données: la qualité d’image est inférieure pour ne pas consommer de données. Avancé: les résolutions sont sélectionnées manuellement.

Et, comme avant, Si nous voulons sauvegarder des données, il suffit de sélectionner l’option qui porte ce nom. Mais, si au contraire, ce que nous voulons, c’est voir la vidéo dans sa résolution maximale, nous pouvons sélectionner à la fois l’option de qualité la plus élevée et marquer une résolution exacte en cliquant sur l’option “Avancé”.

Gardez à l’esprit que ce que nous marquons sera établi comme la préférence générale à suivre lors de la lecture d’une vidéo sur YouTube. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateursIl ne vous reste plus qu’à le configurer selon vos préférences.