Enregistrer! Marval égale un record de double dans un affrontement

Les Lara Cardinals ont remporté leur deuxième succès de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne en battant les Águilas del Zulia par un score de neuf points par trois au stade Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Dans cet affrontement, la contribution du joueur de premier but et sixième joueur des Cardinals Osman Marval a été essentielle, qui a quitté le match avec quatre coups sûrs en cinq au bâton et trois points marqués pour augmenter sa moyenne à .444 et sa ligne au bâton (444OBP / 889SLU / 1333OPS).

🏅 Avec une après-midi record, Osman Marval est devenu ce dimanche le joueur vedette de @RideryVzla. Marval est le premier joueur de l’histoire de #Cardenales avec 4 doubles dans un jeu. #SomosUno 🆑 pic.twitter.com/q7llnRJCbn – Lara Cardinals (@CardenalesDice) 25 octobre 2021

La chose la plus frappante est que ces quatre Osman incontestés étaient des doubles, ce qui équivaut au record de plus de doubles connectés lors d’une réunion de la Ligue professionnelle vénézuélienne de baseball que plusieurs joueurs ont jusqu’à présent.

Il s’agissait également des premiers coups sûrs connectés par Marval lors de la saison vénézuélienne récemment commencée, car à la date d’ouverture, il avait été blanc en quatre présences au bâton en tant que septième batte contre les Braves de Margarita.

Avec ces quatre doubles, le joueur de 34 ans passe à 20 doubles à vie dans la Ligue vénézuélienne et a également réalisé un record personnel car pendant son séjour dans la ligue, il n’avait réalisé que quelques doubles lors d’occasions précédentes (contre la Margarita ( 8/1/2021) et contre les Anzoátegui Caribs le (16/11/2019).