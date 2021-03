Enregistrez chaque détail avec la caméra de tableau de bord C2 Pro d’Anker en vente pour 100 $ aujourd’hui

L’une des offres Best Buy du jour comprend une très bonne caméra de tableau de bord, l’Anker Roav C2 Pro. Il est descendu à seulement 99,99 $ aujourd’hui et ne durera certainement pas longtemps à ce prix. Cette vente correspond au plus bas que nous ayons vu, et cela fait plus de deux mois depuis la dernière fois qu’elle a chuté aussi bas. La caméra de tableau de bord se vend normalement autour de 150 $, et elle coûte actuellement au moins 146 $ chez d’autres détaillants comme Walmart.

Caméra de tableau de bord Anker Roav C2 Pro

Possède un objectif grand angle de 145 degrés qui peut afficher jusqu’à quatre voies de circulation. Comprend un capteur Stony Starvis et la technologie NightHawk pour tout capturer, même les plaques d’immatriculation, de jour comme de nuit. Dispose d’un écran de 3 pouces et d’un capteur G intégré.

99,99 $ 150,00 $ 50 $ de rabais

Cette caméra est livrée avec une carte microSD de 32 Go, ce qui représente un peu d’économies supplémentaires en soi, car une carte microSD est nécessaire pour toute caméra de tableau de bord. La carte stocke les images que vous enregistrez et la caméra dispose de fonctionnalités pour vous aider. Par exemple, l’enregistrement en boucle permet à la caméra de tableau de bord de continuer à utiliser la même carte microSD encore et encore, enregistrant tout à tout moment. Ensuite, vous avez le capteur G intégré. Il s’agit d’une caractéristique commune des caméras de tableau de bord qui permet de détecter les accidents et les collisions et de les enregistrer immédiatement. L’appareil photo peut également verrouiller ces images enregistrées.Ainsi, même si votre microSD continue de tourner, vous n’écraserez pas ce qui pourrait être important à des fins d’assurance.

Le C2 Pro utilise les capteurs Sony Starves et la technologie Nighthawk. Cela signifie que le C2 Pro a une excellente vision nocturne et la capacité de capturer des plaques d’immatriculation pour excès de vitesse. La technologie Nighthawk le fait fonctionner au milieu de la journée ou dans des environnements faiblement éclairés la nuit.

Les cinq éléments d’objectif, l’équilibrage d’image à large plage dynamique et le chipset fonctionnent ensemble pour prendre en charge la vidéo jusqu’à 1080p. Il est également équipé d’un objectif à grande ouverture f.20 qui vous permet de visualiser jusqu’à quatre voies de circulation à la fois. Il peut survivre à des températures extrêmes avec une plage de -4 à 158 degrés Fahrenheit.

Anker couvre la caméra de tableau de bord avec une garantie d’un an.

