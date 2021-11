Enregistrez des économies avec jusqu’à 100 $ de réduction sur les appareils Fire TV pour le Black Friday

Alors que nous parcourons les offres du Black Friday à l’approche de la saison des vacances, nous constatons des remises massives – jusqu’à 100 $ de réduction – sur certains excellents appareils Fire TV. Pour toute personne confrontée à un travail mouvementé ou ayant peut-être des horaires familiaux difficiles, il peut être difficile de regarder vos émissions de télévision préférées en direct. C’est là qu’intervient Fire TV Recast, vous permettant d’enregistrer 150 heures de vos émissions de télévision HD préférées et de les regarder plus tard sur une période qui vous convient.

Il y a aussi une grande remise sur le Fire TV Cube, parfait pour tous ceux qui ont besoin d’un moyen très simple d’obtenir un streaming de haute qualité pour leur configuration de divertissement. Le Fire TV Cube prend en charge le streaming 4K avec des fonctionnalités haut de gamme telles que Dolby Atmos et HDR 10. Vous pouvez le coupler avec un téléviseur 4K ou acheter une offre de moniteur de jeu Black Friday pour combiner le meilleur du streaming et des jeux.

Économisez jusqu’à 100 $ sur ces appareils Amazon Fire TV

Fire TV refonte 1 To



Pour tous ceux qui ont un emploi du temps extrêmement chargé et qui ont besoin d’enregistrer des sports, des informations ou l’une de leurs émissions préférées, le Fire TV Recast 1 To est facilement la meilleure option disponible. Les tuners permettent l’enregistrement simultané d’un maximum de quatre émissions, tandis qu’il peut stocker jusqu’à 150 heures d’émissions de télévision HD. C’est aussi 100 $ moins cher que la normale en ce moment.

180 $ sur Amazon

Fire TV Cube



Un Fire TV Cube rassemble l’expérience de streaming ultime dans un petit boîtier. Vous pouvez diffuser toutes les émissions et tous les films que vous souhaitez en 4K, avec prise en charge HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Il est également alimenté par Alexa, vous n’avez donc pas à vous soucier des télécommandes, car vous utilisez votre voix pour basculer entre tout ce que vous voulez regarder. Achetez-le maintenant et vous économiserez 40 $.

80 $ sur Amazon

Fire TV refonte 500 Go



Peut-être avez-vous besoin d’enregistrer des émissions, mais même 180 $ est tout simplement trop éloigné de votre fourchette de prix, ou vous n’avez pas besoin de 1 To de stockage ? C’est là que le modèle Fire TV Recast 500 Go entre en jeu. À 100 $ de rabais sur son prix normal, vous pouvez enregistrer deux émissions à la fois, avec 75 heures de stockage TV HD.

130 $ sur Amazon

Les deux modèles Fire TV Recast sont à 100 $ de rabais, tandis que le Fire TV Cube est à 40 $ de rabais, les meilleures remises que nous verrons probablement pendant le reste de l’année. Si cela vous semble attrayant, nous vous recommandons de ne pas hésiter et d’agir rapidement pour obtenir certains des meilleurs accessoires Fire TV disponibles actuellement.

