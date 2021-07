Enregistrez le risque sans récompense | Place des investisseurs

in

Un autre volet de “What the Bleep is Going On?”… les rendements des obligations pourries sont inférieurs à l’inflation… la montée des entreprises zombies

Qu’est-ce que le bip se passe?

C’est la question que nous nous sommes posée en mai alors que nous nous émerveillions de l’état des marchés d’investissement.

Notre PDG, Brian Hunt, l’a bien résumé :

Si vous avez suivi les marchés financiers – même avec désinvolture – au cours de l’année écoulée, vous avez assisté à un défilé d’événements étranges. Des événements qui n’ont pas beaucoup de sens lorsqu’ils sont analysés dans la plupart des modèles financiers. Des événements qui vous font vous demander quoi. Le. Le bip continue… Pour faire simple, nous vivons dans un monde qui est fou.

Pour ne citer que quelques illustrations, nous avons vu le secteur de la crypto-monnaie exploser puis imploser… les prix des matières premières montent en flèche… l’inflation s’intensifie pour la première fois depuis des années… le marché immobilier devient chauffé à blanc, où un prix d’offre qui correspond au prix demandé est s’est moqué… et le gouvernement américain imprime de la monnaie et dépense à des niveaux tout à fait étonnants.

Eh bien, nous avons deux nouvelles histoires à ajouter à notre liste “What the Bleep” en cours…

***Les investisseurs sont en territoire record en matière de prise de risque

Pour la première fois, le rendement que les investisseurs reçoivent pour investir dans les entreprises américaines les plus risquées (junk bonds) est tombé en dessous du taux d’inflation.

En d’autres termes, les rendements des obligations à haut rendement ne peuvent même pas suivre l’inflation.

Qu’est-ce que le bip ?

Pour les lecteurs moins familiers, une junk bond (ou « high yield ») est une obligation plus risquée que ce qu’on appelle une obligation « investment grade ». Plus précisément, le risque est que la société émettrice fasse défaut sur ses paiements d’intérêts dus aux investisseurs.

En raison de ce risque de défaut, les investisseurs exigent un rendement plus élevé des obligations de pacotille. Le rendement plus élevé compense le plus grand risque que ces investisseurs assument en prêtant leur argent à ces entreprises risquées.

Cette traditionnelle récompense plus élevée pour une dynamique à plus haut risque a maintenant été bouleversée.

Tiré du Wall Street Journal (c’est nous qui soulignons) :

Selon les données de l’ICE Bank of America, une remontée de la dette des entreprises notée en dessous de la catégorie investissement a poussé les rendements à des creux records autour de 4,54 %, tandis que les prix à la consommation ont augmenté de 5 % en mai par rapport à l’année précédente. C’est la première fois que les rendements des obligations de pacotille tombent en dessous du taux d’inflation, selon Bespoke Investment Group. Cette décision bouleverse la logique conventionnelle d’investir dans des obligations, qui sont généralement prisées pour protéger l’argent des investisseurs. Les entreprises notées indésirables sont celles qui sont les plus susceptibles de manquer les paiements d’intérêts ou de faire faillite. Acheter des obligations qui rapportent moins que l’inflation, c’est accumuler une perte.

Historiquement, les obligations étaient considérées comme l’alternative la plus sûre à la volatilité des actions. Et si nous nous concentrons sur les obligations du Trésor américain, on pense qu’elles offrent un « rendement sans risque », étant donné la conviction que le gouvernement fédéral ne fera pas défaut.

Mais dans ce cas, avec les obligations de pacotille, nous renversons les choses – plutôt qu’un « rendement sans risque », les investisseurs entrent potentiellement dans un scénario de « risque sans rendement ».

Cela montre que les investisseurs sont à la recherche de rendements, partout où ils peuvent les trouver, quitte à prendre des risques dangereux avec leurs portefeuilles.

Pour le dire simplement, ce n’est pas un comportement d’investissement judicieux.

Retour au WSJ :

Certains craignent que les investisseurs ne reçoivent pas suffisamment de rémunération pour tenir compte du risque supplémentaire qu’ils prennent en achetant des obligations de pacotille. Le rendement supplémentaire moyen, ou spread, exigé par les investisseurs pour détenir de la dette de qualité spéculative au lieu des bons du Trésor américain était de 2,62 points de pourcentage au 6 juillet, selon les données de Bloomberg Barclays. Cela représente une baisse par rapport à plus de 10 points de pourcentage en mars 2020.

Alors, qu’est-ce qu’il y a derrière ça ?

Trop d’argent dans le système.

Il y a trop de dollars à la recherche de rendements de toutes sortes, même de maigres rendements. Et lorsque trop de dollars inondent un investissement, le rendement baisse. C’est Investir 101.

Mais c’est toujours un moment « quoi le bip ».

En parlant de trop d’argent et de « quoi le bip »…

*** Tout cet argent gratuit a aidé à soutenir les entreprises défaillantes

Grâce à la pandémie, les États-Unis ont sombré dans un effondrement économique en 2020.

Maintenant, avec autant d’entreprises soudainement privées de revenus, vous vous attendiez peut-être à un raz-de-marée de faillites et de défauts de paiement.

Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit.

De Bloomberg :

Les défaillances d’entreprises se sont multipliées puis ont plongé autour de l’adoption d’un nouveau code des faillites plus restrictif à l’automne 2005. Depuis lors, le nombre total n’a pas été inférieur à celui des 12 derniers mois. Le contraste avec la crise du crédit de 2007 et 2008 ne pourrait guère être plus frappant. Le changement d’année en année semble encore plus déviant. En dehors des distorsions causées par le changement de loi, il s’agit de la plus grande réduction du nombre de faillites jusqu’à présent ce siècle – au cours d’une récession brève mais brutale. Comment cela peut-il même être possible?

C’est possible parce que les entreprises mal gérées se sont régalées de crédit bon marché et d’argent gratuit (ou quasi gratuit) du gouvernement fédéral.

Cela les a maintenus en vie. C’est un peu comme un patient hospitalisé qui ne survit que grâce à un ventilateur et des sondes d’alimentation plutôt que par une fonction naturelle. Seulement dans ce cas, nous parlons d’entreprises qui survivent grâce à des dettes bon marché plutôt qu’à des opérations commerciales rentables.

Le nom de ce type d’entreprise est une entreprise “zombie”.

J’ai mentionné notre PDG, Brian, plus tôt dans ce Digest. La semaine dernière, il a envoyé le tableau ci-dessous. Il montre le pourcentage d’entreprises américaines ayant des coûts de service de la dette plus élevés que les bénéfices… en d’autres termes, des entreprises zombies.

Maintenant, si vous êtes sur les marchés depuis un certain temps, vous voyez le lien entre nos deux histoires aujourd’hui. Si vous êtes un nouvel investisseur, voici la grande révélation…

*** De nombreuses sociétés zombies sont exactement les mêmes sociétés émettant les obligations de pacotille que les investisseurs engloutissent aujourd’hui, bloquant une perte par rapport à l’inflation

Dans la hâte de trouver une sorte de rendement, les investisseurs achètent des obligations d’entreprises qui ne peuvent survivre sur la seule base des opérations commerciales normales. Et le rendement offert par ces sociétés est désormais inférieur au taux d’inflation.

Cela semble-t-il intelligent ?

Retour à Bloomberg :

La logique pourrait dicter qu’une augmentation des faillites est à venir. Cela devrait signifier que les investisseurs en dette exigent un rendement plus élevé pour les compenser du risque accru de défaut de paiement. Aux États-Unis, c’est exactement ce qui ne s’est pas produit. L’écart entre le rendement des obligations « à haut rendement » (qui pourraient avoir besoin d’être renommés) par rapport aux obligations du Trésor à cinq ans n’a pas été aussi bas depuis l’été 2007. Et nous savons ce qui s’est passé après cela.

Qu’est-ce que le bip.

***Malgré tout cela, il y a une lueur d’espoir

Pour cela, revenons à Brian :

En tant que PDG d’une société d’édition financière, j’ai entendu une certaine forme de la question Qu’est-ce que le bip se passe? demandé d’un lieu d’inquiétude intense, de confusion et d’intérêt à un niveau que je n’ai jamais vu auparavant. C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que je pense avoir la réponse. Et je pense que cela peut vous aider à gagner beaucoup d’argent tout en vous protégeant des dangers liés à la vie dans un monde dingue. La bonne nouvelle à propos de la bonne nouvelle est que comprendre ce qui se passe est assez simple : le gouvernement américain et la poignée d’autres grands gouvernements mondiaux impriment, empruntent et dépensent de l’argent à un niveau colossal… à un niveau que nous avons jamais vu avant. Je crois que cette frénésie de dépenses fera grimper de plus en plus la valeur de certaines actions de grande valeur.

Oui, il est absolument logique de regarder le monde aujourd’hui et de penser qu’un krach boursier doit se produire. Mais il y a une différence clé que nous devons prendre en compte…

Plus d’argent de relance du gouvernement inondant l’économie mondiale qu’à tout autre moment dans l’histoire de la civilisation.

Oui, il y aura un prix à payer éventuellement. Et oui, ce sera incroyablement douloureux pour ceux qui ne le voient pas venir.

Mais d’ici là, il y a la mère de toutes les bulles à créer grâce à la mousson des dépenses qui s’abat sur le monde. Et cette bulle créera d’énormes richesses… avant de détruire d’énormes richesses.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que d’autres histoires de What the Bleep feront les gros titres. Mais pour l’instant, restez longtemps.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg