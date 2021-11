Enric Carbonell, nouveau directeur général de Valencia Basket

21/11/2021 à 11:58 CET

Valencia Basket a annoncé par voie de communiqué la décision de promouvoir Enric Carbonell pour assumer la Direction Générale du Club à compter du 1er janvier 2022. Jusqu’à cette date, Carbonell Un processus commencera pour connaître en profondeur les différents domaines et départements qui font partie du projet Legacy de Juan Roig.

Dans cette déclaration, le conseil d’administration remercie Paco Raga, président d’honneur de l’entité, « l’effort et le dévouement qu’il a déployés dans la gestion du Club depuis septembre dernier, date à laquelle il a provisoirement assumé le poste de directeur général qu’il continuera d’occuper jusqu’à fin 2021.

De son côté, Enric Carbonell, né il y a 34 ans à Valence, est déjà dans l’entité depuis près de deux ans. Il a rejoint le Club en septembre 2020 après son passage à la Fondation Trinidad Alfonso et jusqu’à présent, il était directeur des opérations et des processus, étant le principal responsable des événements organisés par le Club entre les mains des différentes institutions nationales et internationales. joueurs dans le monde du basket-ball.

Carbonell Dans des déclarations aux médias officiels du club, il a remercié «d’avoir l’opportunité de diriger un projet aussi passionnant pour les fans et la ville de Valence, le Valencia Basket Club. Un projet qui, grâce au travail et au talent de tous ceux qui ont fait partie de l’entité, n’a cessé de croître en 35 ans. Tous ceux d’entre nous qui font partie de ce Club ont de grands défis à relever, qui sont unis dans un seul objectif : exciter la Fonteta, ses travailleurs et nos Patrons Juan Roig et Hortensia Herrero& rdquor ;.