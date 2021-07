Enric Mas à 29 secondes du podium

03/07/2021 à 20:23 CEST

Le Tour n’est pas fini et Enric Mas, désormais huitième au général, ne s’est pas engagé dans la course pour la gagner car il savait qu’avec Tadej pogacar, ferme comme un chêne, et Primoz RoglicManquant au combat, la victoire était une étape pratiquement impossible. Il est venu pour le podium, pour faire sa propre manche française, pour améliorer la cinquième place atteinte l’an dernier. Et après la première étape alpine, avec les déboires certains que lui a causé le contre-la-montre après avoir dribblé toutes les chutes, il n’est plus qu’à 29 secondes du podium, avec la deuxième place à portée et avec ses rivaux pour cet objectif, principalement Rigo Uran, Jonas Vingegaard (regardez ce coureur) et Richard Carapaz, dans le coup.

Mais je savais que juste en essayant de suivre Pogacar dans son offensive c’était un suicide de cycliste, c’est ce qui est arrivé à Carapaz, qui a mangé seul les deux ports importants de la journée, pour être capturé par le groupe où se dirigeait le majorquin, beaucoup plus abrité, entier et sans perdre autant d’énergie que le cycliste équatorien.

Ion Izagirre a pu respirer le même air que Pogacar, qui malgré la déception de ne pas avoir remporté l’étape était un prix pour lui. L’erreur a peut-être été de perdre la roue de fuite en décrochant et en remettant l’imperméable à la voiture.

Alejandro Valverde il souffrit comme il ne l’avait peut-être jamais fait sur le Tour. Il est entré dans la pause mais une crise de froid l’a contraint à lever le pied pour arriver pour la première fois de sa carrière dans le ‘bus’ à 35 minutes du vainqueur. Ce n’est pas le Tour que le vétéran coureur murcien attendait. En effet, il n’a pas pédalé comme il le souhaitait dès le premier jour, ce qu’il attribue à une baisse de forme après l’épisode de fièvre et d’inconfort qu’il a subi lorsqu’il s’est fait vacciner contre le covid la semaine avant de se rendre en Bretagne et de prendre le départ de la course. Il n’est pas non plus d’humeur en ce moment à jouer les Jeux olympiques. Il a besoin de se retrouver pour s’engager dans une escapade et ne pas finir par grelotter, avoir besoin de vêtements chauds, alors qu’il avait enfin pu rattraper l’évasion qui a servi plus tard à décider de la victoire d’étape malgré l’offensive de Pogacar.

Le noyau espagnol de ce Tour comprend Pello Bilbao installé pour l’instant à la dixième place du général et un Omar Freire qui est arrivé à la course dans un état exquis qui lui a déjà servi à devenir champion d’Espagne une semaine avant le départ de la manche française. Lors de la première Alpine, il a toujours continué à travailler pour Alexeï Loutsenko, jusqu’à ce qu’il décroche dans la dernière phase de l’étape. Déjà, mercredi dernier, il a réalisé un contre-la-montre très acceptable.