Enric Mas, heureux du triomphe de son ancien coéquipier Fabio Jakobsen

L’Espagnol Enric Mas (Movistar) s’est réjoui ce mardi du triomphe de son ancien coéquipier Fabio Jakobsen dans le but de Molina de Aragón (Guadalajara) après les mauvais moments subis par le sprinteur néerlandais après la terrible chute de l’an dernier sur le Tour de Pologne.

“Après avoir été un coéquipier de Jakobsen et savoir comment il est en tant que personne, si en soi il est toujours agréable pour quelqu’un comme lui de gagner, sachant tout ce qui s’est passé, cela l’est encore plus après avoir partagé non seulement une équipe, mais une équipe avec lui », a déclaré le cycliste des Baléares à la ligne d’arrivée.

Pour le reste, pour Mas, malgré la “volata” finale, ce fut “une journée vraiment difficile” pour le peloton. “Parfois, vous ne pouvez pas voir vos nerfs à la télévision, mais toute l’étape a été tendue, et les 60-70 derniers kilomètres ont été rapides et difficiles”, a-t-il commenté.

Quant aux 3 secondes qu’il a prises lundi à Picón Blanco au reste des favoris, il estime qu'”il y en aura peut-être beaucoup ou peu selon ce qui se passera à l’avenir” mais il ne sait pas si elles “le serviront bien”. “.

Bien qu’il soit clair que: “l’important et ce que je garde, c’est que trois de l’équipe étaient devant et que nous étions très satisfaits de la performance.”

Plus assuré que il est « bien », qui s’est « reposé » entre le Tour de France et la Vuelta a España, qu’il espère “ne pas accuser la fatigue qui peut rester du Tour” et qu’il a eu “de bons sentiments” dans la montée lundi de la montée exigeante du Picón Blanco.

“Nous verrons comment la course se déroulera, mais pour l’équipe qui nous a trois là-haut – Más, Miguel Ángel López et Alejandro Valverde – c’est super bien.”