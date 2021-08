Enric Mas : “Je ne pense qu’aux Asturies”

30/08/2021 à 16h27 CEST

Enric Mas Il ne pense qu’aux Asturies, il ne veut profiter que de l’opportunité offerte par les Pics d’Europe pour agresser la tête de la manche espagnole et surtout, la plus importante et la plus difficile, pour assommer Primoz Roglic. Les étapes clés sont mercredi aux Lacs de Covadonga et jeudi à El Gamoniteiru, sans aucun doute la journée reine de cette édition 2021 de la manche espagnole.

Une fois de plus, le cycliste majorquin a le soutien de Superman Lopez, juste derrière lui au classement général et bénéficiant d’une petite marge de mouvement avec plus de liberté de marquage que Roglic Vous devrez choisir au moment de décider de contrer tout mouvement des dirigeants de Movistar.

« Je ne pense qu’aux Asturies. Je me concentre uniquement sur ces étapes et je ne veux pas parler maintenant du contre-la-montre final & rdquor;, a-t-il déclaré Suite profitant de la rencontre avec la presse lors de la journée de repos à Santander. « Vous n’avez pas vu une bataille à la télévision, mais cela est allé très vite dans l’équipe. Dans l’étape de dimanche, il a roulé à plein régime toute la journée. Sans attaques, nous sommes arrivés à 15 dans le peloton et cela est à l’image du rythme que l’on a pris. Et samedi, au Pico Villuercas avec un terrain plus agressif pour une offensive, le coureur majorquin a vu impossible toute action contre Roglic parce qu’il a atteint la montée finale très bien protégé par le Jumbo et parce que le vent de face rendait toute action en solitaire difficile.

“Je ne vois pas que Roglic l’est moins parce qu’il est l’un des meilleurs coureurs du monde et ne donne pas l’impression qu’il est fatigué. Mais dans mon équipe, chez Movistar, on va le tester, et de ça j’en suis sûr& rdquor;, a souligné le coureur majorquin qui considère Egan Bernal comme un autre coureur très dangereux dans cette phase finale de la Vuelta. « Egan Bernal sera là la semaine dernière et il jouera en attaque. Aller tous contre Roglic peut nous être bénéfique & rdquor ;.