Enric Mas : « Je sors pour gagner »

23/08/2021 à 19:23 CEST

Il y a un rôle ou un thriller, comme vous préférez, et les acteurs principaux du Movistar dans la Vuelta sont au nombre de deux ; un Majorquin et un Colombien, qui pourraient être trois si Alejandro Valverde n’a pas le malheur de tomber et d’abandonner les montagnes d’Alicante. Ils sont Enric Mas et Miguel Ángel López, que tout le monde appelle ‘Superman’.

Ce sont les cyclistes qui aujourd’hui, sans autorisation de se baigner dans la mer, car dans leur cas ce n’était pas jouer, ont cherché la compagnie de la plage pour s’entraîner sur les routes qui bordent la Méditerranée, sur un itinéraire vers Cabo de Gata qui était presque plus parcourus par les cyclistes de la Vuelta, le jour de repos, que par des centaines de touristes. Il y avait beaucoup de vent, le soleil était caché. Et voir c’est croire, même une goutte est tombée; oui, de l’eau, du ciel avec une température qui n’est jamais descendue en dessous de 30 degrés. Et il s’agissait d’un Majorquin de 26 ans originaire d’Artà, du nord de l’île, et d’un Colombien de Pesca, Boyacá, d’un an son aîné ; amis et habitants d’Andorre.

Ce sont les nouveaux administrateurs du couple qui ont toujours aimé prendre Movistar, dans ses anciennes appellations depuis sa création en 1980 sous le nom de Reynolds, à l’exception des années de pleine propriété, d’abord par Pedro Delgado puis par Miguel Induráin. Mais les deux sont également passés par le processus des couples : Arroyo-Delgado, Delgado-Induráin, Olano-Chava Jiménez (qui s’est terminé comme le chapelet de l’Aurora), Pereiro-Valverde, Valverde-Nairo et Nairo-Landa, avant l’arrivée par Enric Mas.

Et c’est Superman qui est chargé de protéger et de marquer Mas la voie à suivre.r, même si devant les journalistes colombiens il essaie toujours de ne pas enlever l’illusion de ceux qui veulent le voir au sommet, dans une lutte acharnée avec Egan Bernal, qui continue de marcher sur leurs talons même s’il a montré des signes de faiblesse sur le Montagne.

Superman était celui qui à Velefique est devenu l’ange gardien de Mas; celui qui a contré l’offensive d’Ineos, capturant Adam Yates, celui qui a ouvert l’attaque de Mas et celui qui plus tard s’est contenu à quelques mètres de son compagnon majorquin, uniquement vers le haut ; oui, accompagné de Roglic. Et c’est la pierre dans la chaussure du Movistar, qui doit être dénudée de rouge, à laquelle il faut s’attendre, surtout la troisième semaine, pour avoir une mauvaise journée, et qui doit non seulement avoir 28 secondes soustraites, mais au moins une autre minute et un demi parce que le coureur slovène a un coussin de 33,8 kilomètres dans le contre-la-montre final à Santiago, comme si pour lui c’était l’un des célèbres gâteaux de la capitale galicienne, enveloppé dans l’or olympique qu’il a conquis à Tokyo comme le meilleur de la spécialité .

“Roglic peut être vaincu, mais je ne vais pas parler de la tactique de l’équipe. Mais je vais chercher le maillot rouge parce que je vais gagner cette Vuelta”, parole du Mas, le jour du repos. “Si Enric et moi courons ensemble et travaillons en équipe, nous avons de nombreuses options pour gagner cette Vuelta”, a réfléchi Superman, avant de sortir s’entraîner avec le reste de ses coéquipiers.

Ils sont les deuxième et troisième du général. Ils sont l’essence de ce Movistar, les héritiers de l’ensemble de Perico et Induráin et les «fils» de Valverde. “Je sais que je dois distancer Primoz avant le contre-la-montre, car la dernière étape lui profite en tant que champion olympique. Mais dans cette Vuelta je suis très confiant car j’ai terminé le Tour fatigué mais pas mort, j’ai pu me reposer après et arriver ici en très bonne forme”, en savoir plus.

“Je sais que je dois chercher le point faible des rivaux et voir si la tactique fonctionne bien pour nous. Mais je sais aussi qu’avec Enric devant, je ne pourrai jamais le prendre si je ne travaille pas en équipe, ” ajoute Superman. “Je suis dans une très bonne situation. Je sais que, même s’il y a maintenant des étapes pour s’échapper, dans cette Vuelta, il faut toujours être attentif car chaque jour est important. Je dois jouer mes cartes et faire confiance, même si c’est difficile, que Roglic peut avoir une mauvaise étape, parce que quand tu te bats pour le classement général tu as toujours un mauvais moment“, prévient Mas.” A Velefique je suis sorti pour contrôler la situation pour être présent dans toutes les attaques. Si je ne choisis pas Yates, Roglic nous laisse le travail. « Demain, la compétition est de retour.