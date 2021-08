Enric Mas se voit au “plus haut” moment de sa carrière

25/08/2021 à 18h15 CEST

L’Espagnol Enric Mas (Movistar) est vu “au sommet” de sa carrière sportive après avoir combattu aux côtés de Primoz Roglic (Jumbo), lors de l’étape de mercredi se terminant au mur de Valdepeñas de Jaén.Mais il a expliqué à la ligne d’arrivée comment il avait dû toucher Roglic à un moment donné de l’ascension pour ne pas être obligé de “freiner” sur la rampe, bien qu’il n’y ait eu aucune controverse entre eux, comme le montre la conversation qu’ils ont eue et le salutations qui ont été faites.

« Soit je le touche, soit je dois m’arrêter, a déclaré l’Espagnol, « heureux » de sa deuxième place après Roglic sur une pente qui n’était pas pour ses conditions.

“Je suis très heureux, bien qu’honnêtement et pardonnez l’expression, quand j’ai pris le dernier virage à gauche à 100 mètres de l’arrivée et que j’ai vu ce putain de ‘mur’, j’ai baissé la tête et j’ai dit ‘Ay, ay, ay ? aujourd’hui ne va pas être ‘”, a expliqué au début de son ascension.

Plus révélé que “J’avais vu cinquante fois la vidéo de la victoire de ‘Purito’ en 2015.“, a-t-il insisté sur la dureté de la montée finale avec des rampes allant jusqu’à 27%.

Évaluant déjà la carrière que vous faites, Artá’s est vu dans son “meilleur moment”. “Je pense que oui. Roglic est, avec Pogacar, Van del Poel et quelques autres personnes, les coureurs de référence aujourd’hui., et pouvoir participer à des courses, cette Vuelta-là, à ses côtés, est la plus grande de ma carrière”, a-t-il déclaré.

Mais il s’est toutefois souvenu des absences d’Alejandro Valverde et Johan Jacobs, les coéquipiers qui ont dû quitter cette Vuelta. “L’équipe continue de très bien travailler ; je ne cesse de répéter que l’absence d’Alejandro et Johan est très bien, mais avec l’équipe que nous avons, et nous le ressentons chaque jour, nous pouvons continuer à nous battre pour cette Vuelta”, a-t-il également déclaré. heureusement pour la performance de Miguel Ángel López, troisième aujourd’hui et troisième parmi les grands favoris.