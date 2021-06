Enrique Albis de Gordo et La Flaca accusés de harcèlement sexuel

. L’ancien producteur de Gordo y la Flaca reçoit de nouvelles accusations de harcèlement sexuel : Enrique Albis

En 2019, l’émission télévisée “El Gordo y la Flaca” et Univisión ont été secouées par un scandale, après qu’Enrique Albis, alors producteur de la célèbre émission de divertissement, a été dénoncé aux yeux du public pour des actes de harcèlement sexuel. Et bien que l’ancien producteur ait été licencié d’Univision, et qu’un accord aurait été trouvé avec plusieurs des femmes qui l’ont dénoncé, selon le journal de Los Angeles La Opinion, qui jusqu’à présent l’avait libéré du risque de perdre sa liberté, les choses changé pour Albis.

Selon les médias susmentionnés, le bureau du procureur de la ville de Miami a continué d’approfondir l’affaire et a déposé la semaine dernière de nouvelles accusations contre l’ancien employé d’Univisión, ce qui compliquerait sa situation judiciaire et pourrait le conduire à la prison.

Dans son rapport, La Opinion a assuré que les accusations de délit pour voies de fait présumées qui avaient été imputées à Albis dans le cadre de trois plaintes avaient une tournure et que maintenant de graves accusations criminelles ont été réarrangées dans deux d’entre elles.

Jouer

El Gordo y La Flaca signalent le licenciement d’un producteur à la suite d’une enquête d’Univision | Ce mercredi 21 août, les médias ont rapporté que le producteur Enrique Albis aurait été impliqué dans le harcèlement sexuel d’un aspirant présentateur, événements qui se seraient produits en avril 2015. Pour cette raison, Univision a immédiatement ouvert une enquête et publié une déclaration soulignant que ” Nous ne tolérons aucun type de transgression.” # ElGordoyLaFlaca… 2019-08-22T22: 13: 00Z

Albis, qui depuis la révélation des plaintes est loin des projecteurs, est désormais accusé de deux délits graves d’agression sexuelle et de deux délits mineurs de voies de fait dans l’une des affaires retenues contre lui, ainsi que d’un crime de détention illégale et de délit. de blessure.

Le journal Nuevo Herald a souligné que la nouvelle décision contre Albis s’était produite après que le journal The Miami Herald eut révélé de nouvelles données et plaintes concernant les abus présumés commis contre le producteur avec des jeunes femmes qui aspiraient à travailler dans la série et qui non seulement avaient tâtonné et attaqué avec du vulgaire propositions, promettant d’apparaître à la télévision, mais aussi dans l’un des cas où il aurait tenté de forcer une femme de 20 ans à lui faire une fellation.

Jouer

Le célèbre producteur cubain d’El gordo y la flaca est licencié pour un scandale de harcèlement sexuel. de la télévision indépendante en espagnol basée à Miami, avec une diffusion sur les marchés de Miami, New York et Porto Rico.2019-08-23T02: 27: 57Z

Los actos de acoso sexual por parte de Albis fueron revelados en 2019 por el programa de entretenimiento de YouTube ‘Chisme No Like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que presentaron un audio donde una de las presuntas víctimas era acosada por el exproductor de Le gros et la maigre.

Jouer

UN PRODUCTEUR GROS ET SKINNY HARCÈLE LE CONDUCTEUR LATINE DANS CAMERINOS DE UNIVISION – CHISME NO LIKEHOY DANS CHISME NO LIKE SHOW ELISA BERISTAIN ET JAVIER CERIANI: Fort !!! Le producteur d’El Gordo y La Flaca se masturbe sur Univisión avec un animateur qui s’est rendu à un casting présumé pour El Gordo et La Flaca, l’insulte et la harcèle sexuellement !! Émission YouTube ! UNE BOMBA 2019-08-21T18: 47: 13Z

La nouvelle intervient quelques semaines après que la même émission de télévision ait été à nouveau dans l’œil du cyclone, après que l’actrice et chanteuse Lucía Méndez, comme la chanteuse Virggi, aient également dénoncé avoir été victimes d’actes de harcèlement, ce qu’Univisión avait assuré à l’époque. qu’il enquêterait, car ils ne tolèrent pas les actes de harcèlement dans l’entreprise. “Univision prend ces types d’allégations au sérieux et nous les examinerons attentivement”, avaient-ils alors déclaré.