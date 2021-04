Enrique Becker, acteur de la Maison des Fleurs, est décédé

. Enrique Becker est mort, acteur de la Maison des Fleurs

Le monde du divertissement est en deuil, cette fois après avoir appris la mort du tout premier acteur mexicain Enrique Becker, considéré comme l’une des grandes figures du théâtre, du cinéma et de la télévision aztèques.

La triste nouvelle a été révélée ce mercredi, par l’Association nationale des interprètes (ANDI), où il a été assuré que Becker est décédé le 21 avril 2021.

«@ANDIMexico communique la mort sensible du partenaire interprète Enrique Becker.

On se souvient de lui pour sa participation à “Toy world”, “Love Ties” et, récemment, à “The house of flowers” “, a commenté ANDI sur son compte Twitter, où il a également partagé une photo du célèbre acteur. “Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis.”

INTERVIEW ENRIQUE BECKER COMMENT LE DIT 2018

Précisément l’une des dernières apparitions qu’Enrique Becker a fait à la télévision était dans la série Netflix, La Casa de las Flores, où il incarnait le père Miguel, ainsi que plusieurs chapitres de la série mexicaine Como dice el say.

"Comment être heureux, anecdotes et plus encore" Entretien avec Susana Alexander et Enrique Becker

Bien que ANDI n’ait pas révélé la cause du décès de l’acteur, qui a construit une prodigieuse carrière artistique de plus de 56 ans, à laquelle il a participé à plus d’une centaine de productions sur les tables, le cinéma et la télévision, dans la publication pour informer le La mort de l’acteur, un utilisateur qui prétendait être sa nièce, a révélé des lumières sur la mort de Becker.

«Bonjour, je suis Irma Becker, nièce de mon cher oncle Enrique Becker, que j’aimais en tant que père. Mon oncle est mort d’une réaction allergique à une piqûre de guêpe, ce qui l’a conduit à un arrêt respiratoire. Merci à tous pour vos prières, la famille Becker est très triste », a commenté l’utilisateur.

«A toi qui as aimé ta vocation d’acteur jusqu’à la fin de tes jours. Applaudissements au ciel! Ça me brise l’âme de ne plus t’avoir. Oui, fière d’être votre nièce aujourd’hui et toujours. Repose en paix », a ajouté Irma Becker.

Infobae a rappelé qu’Enrique Becker était l’un des participants à la XVIe Rencontre nationale du théâtre et de la peinture à San Luis Potosí, où il a parlé de ses sentiments après plus de cinq décennies consacrées au théâtre.

INTERVIEW ENRIQUE BECKER COMME LE DIT DIT

«Ce n’est pas facile de se tenir sur une scène et de ressentir toutes les émotions dont j’ai été témoin et surtout de les transmettre, c’est un travail qui implique du dévouement, de l’effort, de l’organisation, de la concentration; L’art est nécessaire à chaque être humain, car il permet de prendre conscience, de voir au-delà de sa propre vue, il vous rend conscient et crée des esprits critiques », a déclaré l’acteur, comme le rapportent les médias précités.

Enrique Becker

Au cours de sa prolifique carrière, le visage d’Enrique Becker était dans des productions reconnues telles que Woman: Real Life Cases, When the Children Go, Grandmother’s Testament, The Unknown, Obsession, Aurelia, Crossroads, Lazos de amor, Camila, Get on my Motorcycle et le monde du jouet unique.