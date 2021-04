Enrique Becker, acteur de “ La maison des fleurs ” et “ Comme le dit le proverbe ”, décède

La longue carrière d’Enrique Becker a duré plus de cinquante ans dans le théâtre, le cinéma et la télévision, après avoir commencé sa profession dans les années 1960 avec le roman L’inconnu, diffusé en 1963.

Enrique Becker et Susana Alexander (Facebook / Enrique Becker)

De plus, il participe à d’autres mélodrames comme Obsesión (1967), Aurelia (1968), Encrucijada (1970) et The collection (1971) aux côtés de célébrités telles que Ofelia Guilmáin, Patricia Morán, Óscar Ortiz de Pinedo et Queta Lavat. Mais les productions auxquelles il a participé avec une plus grande importance étaient Lazos de amor (1996), dans le rôle du docteur Sergio Campos; Camila (1999), donnant vie à Artemio, et Súbete a mi moto (2002), comme Don Mickey.

En 2018, il a eu une brève participation à la série Netflix, La casa de las flores, en tant que père Miguel. Et en 2019, il est apparu dans le chapitre Celui qui tue avec des coups de couteau ne peut pas mourir avec des baisers, du programme Comme le dit le proverbe. Sa carrière au cinéma n’était pas aussi enrichissante que sur le petit écran; Son travail se démarque dans les films Solamente una vez (2002) et El testamento de la abuela (2020).