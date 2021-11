Enrique Florentino fera ses débuts professionnels avec le Boxer Club

La boxe en Espagne s’est réveillée depuis l’été. Il y a plus de combats et aussi de mouvements dans les bureaux. De nombreux combattants passent de la boxe amateur à la boxe professionnelle et l’un d’entre eux est Enrique Florentino. A 20 ans, l’Asturien a décidé de faire un pas en avant dans sa carrière. Il a été double champion d’Espagne dans les catégories inférieures, double vice-champion en élite ainsi que l’or à Boxam et est venu participer au Championnat d’Europe 2017 (catégories inférieures). Avec ce parcours et cette jeunesse, il pourrait faire un parcours sur le terrain olympique, mais il veut enfiler le petit gant et le bandage dur.

Pour cette étape importante de sa carrière, il continuera à être lié à Oliver Sánchez et Pedro Mere, qui seront ses entraîneurs (il a commencé le sport avec eux au gymnase Astubox-Mère). Le promoteur choisi pour faire le saut sera The Boxer Club Promotions. La chaîne de gym est entrée dans la boxe en tant que promoteur en juillet et prévoit de lancer bon nombre de ses talents sur le terrain amateur.

La première de Florentino, et le prochain spectacle de son promoteur, aura lieu en décembre à Madrid, comme le rapporte une note de The Boxer Club. « En 2022 nous pourrons voir un calendrier avec des événements que nous organiserons pour donner une continuité sportive à nos concurrents, professionnels et amateurs, que nous avons dans nos écoles et qui s’en vont grâce au travail de nos entraîneurs dans toute l’Espagne », souligne Javier Pardo, PDG de The Boxer Club.