Enrique Guzmán à l’occasion du décès de la sœur de Frida Sofía – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Il y a cinq mois, une nouvelle a choqué le monde du spectacle et le grand public, alors que Frida Sofía, fille d’Alejandra Guzmán, révélé avoir été agressé sexuellement par divers hommes qui avait une relation décontractée avec sa célèbre mère.

En plus de cet événement traumatisant, le préparateur physique a révélé que « dès l’âge de cinq ans » son grand-père, le chanteur Enrique Guzmán, l’a “touchée”, un fait qui a généré des conséquences sur le plan émotionnel et mental.

Après le scandale, la chanteuse de Faire l’amour avec un autre a félicité son père, qu’elle a décrit comme un honnête homme incapable d’avoir commis le mal. Pour sa part, le vétéran du rock and roll a lancé une campagne pour laver son image, assurant dans différentes interviews qu’il n’avait jamais “touché ou toucherait” aucune fille, encore moins sa petite-fille.Alejandra Guzmán a soutenu son père face aux accusations de sa fille, un fait qui a été critiqué (Photos : Instagram @ifridag / @laguzmanmx)

La situation s’est aggravée et il y a quelques semaines, le joueur de 29 ans a officialisé l’affaire porter plainte contre son grand-père, qui a déjà déclaré que pour lui Frida ne fait plus partie de sa famille et que ce qui a été commis contre lui est une infamie et une insulte.

On ne sait rien de la procédure judiciaire, probablement parce que la fille “la Guzmán” est de mauvaise humeur, bien récemment sa demi-soeur Natasha Moctezuma est décédée, qui a perdu la vie à New York où il résidait, vraisemblablement en raison de complications pulmonaires.

Après la mort de la fille de Pablo Moctezuma, Frida Sofía a réduit son activité sur les réseaux sociaux et n’a publié que quelques réflexions dans ses instastories, en soulignant une où il mentionne la rupture de certains liens familiaux : « Vous brisez les malédictions générationnelles. C’est pourquoi les choses ne sont pas si faciles pour vous. Vous êtes celui que votre lignée attendait », dit le texte. La plainte de Frida a ébranlé la dynastie Pinal et endommagé l’image d’Enrique Guzmán (Photos : @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag)

Aujourd’hui, mardi 14 septembre, une conférence de presse a eu lieu à Mexico pour annoncer l’œuvre musicale Jesus Christ Superstar, où Enrique Guzmán participe dans le rôle du roi Hérode.

Au volant, le célèbre a été interrogé avec véhémence au sujet de sa plainte pénale, ce qui a causé un mécontentement visible chez l’interprète de La plaga, qui s’est tourné vers les médias présents et a commenté d’une voix forte que de son côté “je n’ai rien à dire”.

“Je te l’ai déjà dit, je t’ai déjà expliqué, il n’a rien dit, il n’a rien ratifié, personne ne m’accuse de rienPeut-être qu’elle est occupée maintenant, je suppose, maintenant qu’elle a des problèmes, parlons de Jésus-Christ, je suppose que c’est ce à quoi nous arrivons », a déclaré l’artiste chevronné à un journaliste.

“Il ne fait plus partie de la famille, pour moi il ne fait plus partie de la famille”, a également déclaré le chanteur à cette occasion. Natasha Moctezuma avait cinq ans de moins que sa célèbre sœur (Photo: File)

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait envoyé un message à sa petite-fille, concernant le décès de sa sœur Natasha survenu le jeudi 2 septembre dernier, Enrique a seulement émis : “Le karma est le karma”, Des propos durement critiqués sur les réseaux sociaux, pointés du doigt comme un manque d’empathie face à la douleur de la perte d’un membre de la famille.

Natasha Moctezuma, l’une des filles de l’homme d’affaires Pablo Moctezuma, vivait depuis quelque temps à New York sous la garde de sa grand-mère maternelle, après avoir reçu un diagnostic d’épilepsie.

Les demi-sœurs avaient une relation très étroite, une preuve en était le soutien inconditionnel que Natasha a apporté à sa sœur aînée après avoir élevé la voix contre son grand-père. Les sœurs avaient une relation étroite (Photo: @corespitteve / Twitter)

Frida Sofía n’a donc pas tardé à reconnaître l’affection et l’amour que sa sœur lui a donnés tout au long de ce processus. Depuis son compte Instagram, la fille de la reine de cœur a partagé un message émouvant dans lequel elle assurait que Natasha était sa “personne préférée de partout dans l’univers”.

« Magnifique, tu m’as tellement appris sur la vie (…) Tu es la plus forte, la plus intelligente, la plus généreuse et tu as un cœur si grand et plein d’amour pur. Je t’admire d’être si noble et d’être toujours à mes côtés, de m’avoir écouté et de ne jamais me juger“Le chanteur d’Ándale a alors écrit.

