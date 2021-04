Enrique Guzmán analyse la poursuite de Frida Sofía et la demande de dommages-intérêts pour tort moral

“Nous analysons le dépôt d’un procès civil et nous avons déjà demandé l’ouverture d’une enquête pour nous poursuivre au pénal”, a avoué Marco López.

Frida Sofía et Enrique Guzmán (Instagram)

Interrogé directement sur la question de savoir s’il va demander réparation du dommage ou intenter une action en justice pour dommage moral, l’avocat a expliqué: «Le dommage moral, comme vous l’avez dit à juste titre, relève de la compétence des tribunaux civils. Dans la partie pénale, il est à juste titre fait référence à la réparation du dommage en ce qui concerne l’affectation du bien juridique protégé par la norme. “

«Dans ce cas, il est notoire que notre client, même dans son programme, a fondu en larmes, ce qui montre une grande douleur, une grande affectation psycho-émotionnelle et bien sûr les experts nous donneront un compte rendu de dans quelle sphère de sa personnalité et de son développement en tant qu’adulte plus âgé, il a subi ces dommages ».