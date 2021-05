Enrique Guzmán dit craindre pour son intégrité physique après la plainte de Frida Sofía – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Enrique Guzmán continue dans la lutte pour effacer son nom après la plainte publique de sa petite-fille Frida Sofía dans laquelle il a souligné qu’il l’avait touchée indûment à 5 ans, pour cette raison dans une interview, il a donné des déclarations grossières sur ce que sa vie est comme maintenant.

Le chanteur a révélé qu’il craignait pour son intégrité après les accusations de Frida, alors il pense que Pablo Moctezuma, le père de la jeune femme pourrait lui faire du mal, alors maintenant il a de nombreux éléments de sécurité qui prennent soin de lui à l’intérieur et à l’extérieur de sa maison et juste au cas où il a révélé qu’ils sont armés.

«Il y a un danger, je ne sais pas… Pablo est Pablo, et il en est capable, en croyant la fille, de m’agresser logiquement, ou pas, mais en attendant la maison est excessivement gardée, j’ai des gens qui prennent soin de moi, et Je ne sors pas dans la rue si je n’y vais pas avec des gens armés, malheureusement. Et je devrai me défendre, défendre ma maison et défendre mon honneur à tout prix et si nécessaire, alors je le ferai », a-t-il avoué dans une interview à« Ventaneando ».

Enrique Guzmán a poursuivi ses déclarations et a admis qu’en dépit de l’affection qu’il avait pour sa petite-fille, il ne voulait plus la connaître et a avoué qu’Alejandra Guzmán était dans la même situation et a condamné: «Pour moi, elle a fini de vivre et pour sa mère aussi ».

Le père d’Alejandra Guzmán a également confirmé que la chanteuse avait retiré Frida Sofía de son testament et que le fils de Luis Enrique serait son nouvel héritier, «(Frida) a été retirée du testament parce que c’était très confortable de continuer à battre, il l’a battue et il l’a fait. ne veux pas en savoir plus, il a dit ‘ça sort’, et ce qui sera avec son héritage je ne sais pas, avec moi ça ne compte pas, mais j’ai un petit-fils qui l’adore et je pense que c’est lui qui mettre sa volonté en son nom », a avoué.

Enrique a également commenté qu’Alejandra Guzmán l’a réclamé pour ne pas s’être déjà intervenu entre sa fille et elle et se ranger du côté de Frida, dont la chanteuse regrette maintenant et tentera de gérer cette question de la meilleure façon possible.

Le chanteur a également remercié le soutien de son ex, Silvia Pinal après les déclarations de Frida, car dans une interview, il a déclaré qu’il “n’en serait pas capable”.