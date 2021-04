Enrique Guzmán nie les accusations d’abus sexuels portées à Frida Sofía

Le journaliste lui a explicitement demandé «Avez-vous abusé de Frida?», Ce à quoi le chanteur a répondu sans détour: «Pati, dans ma vie, dans ma putain de vie j’ai touché un cheveu à cette fille, je n’ai aucun moyen de dire le contraire».

“Je ne l’ai jamais touchée d’aucune façon de ma vie, ni par la main, ni par la taille, ni un baiser sur la joue, je ne l’ai pas vue depuis longtemps, je ne sais pas qui elle est, ” il a dit. Je n’ai jamais pu toucher cette fille, je jure par mes enfants que je n’ai pas pu le faire, je n’en suis pas capable, je n’ai pas les mains pour toucher une fille et encore moins avec cette intention », a-t-il souligné.

Frida Sofía et Enrique Guzmán (Instagram)

L’interprète a assuré que la jeune femme facturait sûrement ses entretiens pour pouvoir vivre, puisque Alejandra Guzmán a retiré le soutien qu’elle lui apportait.

Enrique Guzmán a assuré qu’Alejandra Guzmán avait garanti qu’elle était prête à se réconcilier avec sa fille tant qu’il n’y avait pas de médias autour, parce qu’elle veut le faire en privé, seulement elle et sa fille. «Nous avons discuté hier soir et j’ai dit: ‘J’ai besoin de toi pour me réconcilier, j’ai besoin que cette famille existe à nouveau.’