Enrique Guzmán porte de fortes accusations contre sa petite-fille

«J’étais assis à cette table où nous prenions le petit déjeuner à 9h00 du matin, ma fille et mon autre fils étaient là, et ma femme était dans la cuisine, et j’ai reçu un appel d’elle, mais pas pour dire ‘je n’a pas d’argent, aide-moi ‘, non, il a dit’ je vais couler Alexandra Guzman et vous aussi », et il a raccroché», dit le chanteur.

L’interprète a assuré qu’à ce moment-là il ne connaissait pas les raisons qui avaient poussé sa petite-fille à lui parler sur ce ton, mais il a appris plus tard qu’il n’avait plus de soutien financier de la part de Alexandra en raison d’un épisode violent qui a tous deux joué à Miami.

Selon Enrique Guzmán, Frid Sofia a maltraité Alejandra Guzmán. (Agence mexicaine)

«La quantité de coups qu’il a donné contre le trottoir jusqu’à l’arrivée de la police, c’était la dernière fois qu’il a frappé sa mère. Je n’étais pas là, mais mon fils était là, qui (m’a dit) ‘l’a attrapée par les cheveux et l’a frappée face contre le trottoir, jusqu’à ce que la police vienne arrêter l’événement.

«Il y a une photo d’elle avec ses singeries. Alexandra À ce moment-là, il a dit “ pas plus! ”, Lui a donné les clés de l’appartement, lui a donné les clés d’un camion, a emporté ses cartes de crédit, et a dit “ grattez-vous avec vos ongles ”, je pars, et Alexandra elle a quitté le bâtiment et depuis lors, ils ne vivent plus ensemble », a-t-elle déclaré. Enrique.

De la même manière, le chanteur a déclaré que sa relation avec Frida s’est détérioré lorsqu’il a refusé de l’inclure dans son récent album en duo, où il voulait Paul Anka.