Enrique Guzmán se dit dévasté et s’attend à la repentance de Frida Sofía

Dans une interview pour le programme Hoy, l’artiste de 78 ans a révélé les raisons pour lesquelles La Guzmán le soutient sans condition. «Cela aurait pu être différent, je pense qu’Ale sait parfaitement à quel niveau a été mon amitié avec mes petits-enfants. […] Alejandra m’a dit ‘abu, fais ce que tu veux’, et tout ce qui te semble pour moi est d’essayer de l’aider (Frida) de toute façon, comment? … je n’en ai aucune idée ».

De la même manière, le chanteur vénézuélien a raconté quelques détails sur la relation qu’il entretient avec ses petits-enfants. «En général, je consens oui, et un peu de ceux que je vous consentis, mais comme il est temps pour vous de rentrer chez vous. Je ne suis pas très baby-sitter. Mes horaires sont différents, quand mes petits-enfants veulent s’amuser je veux faire une sieste (sic) ».

Frida Sofía et Enrique Guzmán. (Instagram.)

L’interprète de “One of many” a exprimé le souhait que Frida change de position et clarifie cette situation. «J’espère que parfois elle me dit ‘abu, et pardonne-moi, j’ai fait quelque chose de mal’, ou j’ai arrosé quelque chose ou quelque chose dont ils m’ont secoué, ou j’avais tort, parce que je ne l’ai jamais fait de mal.

Le rockeur a été interrogé sur la façon dont il compte se réparer personnellement et professionnellement face aux accusations de sa petite-fille, auxquelles il a visiblement dévasté a répondu: “J’ai une dame qui est mon soutien total, elle m’écoute pleurer et … elle tient bon. “