Enrique Iglesias et Ricky Martin co-têtes d’affiche de la tournée nord-américaine des arènes

Enrique Iglesias et Ricky Martin lancent une tournée post-COVID en Amérique du Nord plus tard cette année.

Le duo était censé partir en tournée ensemble l’année dernière, mais la tournée a été reportée. Désormais, la tournée des arènes de 26 dates a été reportée et les billets originaux seront toujours honorés. Il y a aussi une multitude de nouvelles dates pour la tournée.

La tournée débutera le 25 septembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Il se terminera le 20 novembre au Honda Center d’Anaheim, en Californie. Le chanteur colombien Sebastián Yatra se joindra à la tournée pour certaines dates.

«Dire que nous partons en tournée nous a remonté le moral après l’année profondément difficile que le monde a traversée et qu’elle est toujours», déclare Ricky Martin dans un communiqué à propos de la tournée à venir.

«Mon équipe et moi-même sommes très enthousiastes à l’idée de présenter notre meilleur spectacle en direct en toute sécurité partout aux États-Unis et au Canada, et de laisser la musique apporter le pouvoir de guérison et le bonheur dont nous avons tous besoin. Je suis également ravi de partager l’état avec mes amis Enrique Iglesias et Sebastián Yatra; ça va être génial. Je ne peux pas attendre! A très bientôt. Préparez-vous à faire la fête!

Les billets pour les nouvelles dates seront mis en vente le 14 mai à 10 h par Ticketmaster. Il existe également un nombre limité de billets premium disponibles qui incluent le transport et plus d’avantages.

Dates de la tournée d’Enrique Iglesias et Ricky Martin – 2021 25 septembre – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena 30 septembre – Chicago, IL @ Allstate Arena 1er octobre – Chicago, IL @ Allstate Arena 5 octobre – Boston, MA @ TD Garden 7 octobre – Toronto, ON @ Scotiabank Arena8 octobre – Toronto, ON @ Scotiabank Arena9 octobre – Montréal, QC @ Bell Centre13 octobre – Philadelphie, PA @ Wells Fargo Center + 14 octobre – Washington, DC @ Capital One Arena + 16 octobre – Newark, NJ @ Prudential Center17 octobre – New York, NY @ Madison Square Garden22 octobre – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena23 octobre – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena29 octobre – Atlanta, GA @ State Farm Arena30 octobre – Orlando, FL @ Amway Center3 novembre – Dallas, TX @ American Airlines CenterNovembre 5 – Houston, TX @ Toyota Center 6 novembre – San Antonio, TX @ AT&T Center 7 novembre – Edinburg, TX @ Bert Ogden Arena 10 novembre – El Paso, TX @ UTEP Don Haskins Center 11 novembre – Phoenix, AZ @ Gila River Arena 13 novembre – Sacra mento, CA @ Golden 1 Center14 novembre – San Jose, CA @ SAP Center18 novembre – Los Angeles, CA @ STAPLES Center19 novembre – Los Angeles, CA @ STAPLES Center20 novembre – Anaheim, CA @ Honda Center

