Enrique Iglesias précise qu’il se retire de sa carrière musicale après son prochain album

Le chanteur Enrique Iglesias a clarifié certaines remarques qu’il a faites à propos de son prochain album Final étant son dernier, et il semble qu’il ne sera pas aussi retraité qu’on le croyait auparavant. Le chanteur de “Tonight I’m Loving You” se prépare à co-têter une tournée avec Ricky Martin, et il a expliqué dans une nouvelle interview conjointe avec Entertainment Tonight qu’il n’abandonnait en aucun cas la musique. “C’est important pour moi de dire que je ne prends pas ma retraite, c’est juste mon dernier album”, a expliqué Iglesias. “Cela ne veut pas dire que je vais arrêter de tourner, cela ne veut pas dire que je vais aller quelque part et ramper dans une grotte et disparaître.”

“Peut-être que tu peux en lancer un de temps en temps”, proposa Martin, et Igelsias accepta. “Exactement exactement,” dit-il. “Peut-être que je peux créer ma propre ligne de vêtements, peut-être que j’ouvre un restaurant, peut-être, je ne sais pas.” Martin a également lancé l’idée d’une future collaboration musicale pour eux après la tournée. “C’est définitif mais je peux le tirer vers mon prochain album ou quelque chose comme ça!” suggéra-t-il.

Martin a admis que la nouvelle du retrait d’Iglesias l’avait amené à réfléchir à sa propre carrière. “Mais écoute, quand j’en ai entendu parler, j’étais comme [gasps] Quoi?! Est-ce que tu viens de dire ça ? » Admit Martin. « Je suis juste fou. Je peux prendre ma retraite mais j’ai vraiment faim. J’ai vraiment faim de ça. Mon vice est la scène, j’aime être devant le public. Je suis sûr qu’à un certain moment je dirai que c’est fini. Mais je ne sais pas encore. Mais croyez-moi, quand j’ai entendu sa nouvelle, cela m’a fait réfléchir. Cela m’a beaucoup fait réfléchir.”

Iglesias avait auparavant fait paniquer ses fans en insinuant qu’il en avait fini avec la musique après la sortie de Final. Finale : Vol. 1 est maintenant disponible, et Vol. 2 sera publié à une date ultérieure. “Final. Oui, le titre dit tout”, a-t-il écrit sur Instagram. “Je voulais faire ce projet depuis un certain temps depuis 2017. J’ai juste l’impression d’être à cet endroit de ma carrière où je sentais que c’était nécessaire et j’ai toujours voulu avoir un album intitulé Final. Et pendant depuis un an et demi, j’ai pu écrire beaucoup de chansons, c’est pourquoi il y a Final Vol 1. et Final Vol 2. Mais c’est vraiment tout pour moi quand il s’agit de deux albums. signifie que je vais arrêter d’écrire des chansons, et je ne peux pas sortir de singles, mais c’est tout.”