Enrique Iglesias prend-il sa retraite ? annonce le "dernier" album

Le célèbre chanteur Enrique Iglesias a récemment annoncé le “dernier” album de sa carrière musicale, intitulé “Final” et a annoncé la nouvelle lors d’une conférence diffusée sur Internet où il était accompagné du Portoricain Ricky Martin et du Colombien Sebastián Yatra.

Enrique Iglesias a annoncé ce vendredi qu’il lancera le 17 septembre un nouveau disque appelé « Final », le onzième et « dernier » de sa carrière.

Une nouvelle qui a sans aucun doute impressionné ses millions de fans, il a cependant réussi à les laisser quelque peu sereins.

Il aura le tome 1 et le tome 2, mais c’est ce dernier. Je suis dans ce moment de ma vie, ce chapitre de ma vie, que je pense être le bon moment pour arrêter.”

A noter que le chanteur espagnol a donné la nouvelle dans un talk diffusé sur internet où il était accompagné du Portoricain Ricky Martin et du Colombien Sebastián Yatra, avec qui il entame une tournée nord-américaine à la fin du mois, et qu’ils ont été surpris quand ils l’ont entendu.

Le titre ‘final’ a beaucoup de sens. J’essaie de vous dire que ça pourrait être mon dernier album (…) Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai pensé ces derniers mois, mais ces dernières années”, a expliqué Iglesias.

Je n’arrêterai jamais de faire de la musique et d’écrire des chansons, j’adore ça, mais je vais le faire d’une autre manière, pas forcément conditionnée sous forme d’album.”

Enrique Miguel Iglesias Preysler, mieux connu sous le nom d’Enrique Iglesias, est un chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et acteur espagnol.

Il est le plus jeune fils du chanteur Julio Iglesias et d’Isabel Preysler, ses frères sont Chábeli Iglesias Preysler (1971) et Julio Iglesias, Jr. Preysler (1973), Tamara Falcó Preysler et Ana Boyer Preysler.

Il a commencé sa carrière musicale en 1995 lorsqu’il a signé un contrat avec Fonovisa, propriété de la société mexicaine Televisa, qui a commencé sa carrière parmi les pays hispanophones et la diaspora hispanique aux États-Unis.

En 1999, il a signé avec le label Interscope et a fait un crossover pour le marché anglophone et a également signé avec Universal Music Latino, propriété d’Universal Music pour sortir leurs albums en espagnol.

En 2010, il se sépare d’Interscope et signe avec le label Universal Republic, puis en 2015 il signe avec Sony Music.

Tout au long de sa carrière, l’artiste a vendu plus de 70 millions de productions musicales, dont des albums physiques et numériques et des singles en anglais et en espagnol.

Aux États-Unis, il s’est vendu à plus de 19 millions d’exemplaires et fait partie des artistes latins les plus vendus.