Enrique Iglesias raconte quelle a été sa fête la plus folle : “Je ferais mieux de me taire”

“Le plus fort que j’ai vu lors d’une fête… Je ne sais pas si je peux le dire ici, mais il y a une fête particulière dont je me souviens, c’était au manoir Playboy, où j’étais avec mes amis, il y avait un énorme jacuzzi et là mieux je me tais », a déclaré Iglesias.

Enrique Iglesias et ses enfants. (Agence du Mexique.)

Le fils de Julio Iglesias Il a rappelé qu’à une autre occasion, après une nuit de fête, il s’était réveillé dans un autre pays. « J’étais au Portugal et je me suis réveillé en Bulgarie. J’étais tellement parti que je me souviens qu’ils m’ont mis dans l’avion, je suis arrivé en Bulgarie, j’ai dormi un peu puis je suis monté sur scène. Mais ça ne m’est arrivé qu’une fois.”

Enrique Iglesias a avoué que l’arrivée de ses enfants Lucie, Nicolas, Marie l’a complètement changé. «Quand je les vois, ils me mettent de bonne humeur, même s’ils passent une mauvaise journée et qu’ils crient et se battent, je passe un bon moment avec eux. Les trois dernières années et demie de ma vie ont été extraordinaires, j’ai passé un bon moment ; Être père est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé comme ce serait, mais je me sens très chanceux et je suis heureux quand je suis avec eux et si je ne suis pas sur scène, j’ai vraiment besoin d’être à la maison avec eux. »

“María, qui a un an et demi, et est née juste avant le Covid, cette année-là devait être avec elle en permanence, la voir grandir et voir comment ils se développent et c’est incroyable comme le temps passe”, a déclaré la chanteuse.