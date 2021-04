Enrique Morente sera honoré au Congrès Mondial du Flamenco

MADRID, 29 mars (EUROPA PRESS) –

L’Institut Cervantes a présenté ce lundi 29 mars, le Congrès Mondial du Flamenco, un colloque qui se déroulera entre 2021 et 2022 sur quatre continents et rendra hommage au cantaor Enrique Morente à Buenos Aires.

« C’est un événement pour célébrer l’importance d’une discipline fondamentale, le flamenco, comme haute culture dans la société. Nous l’appelons un congrès car il ne s’agit pas seulement d’organiser des activités ou des concerts, mais aussi un espace de méditation, de réflexion et que certains des horizons fondamentaux de cette discipline sont soulevés« , a déclaré le directeur de Cervantes, Luis García Montero.

Le flamenco, déclaré patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2010 par l’UNESCO, aura un vaste programme international pour ce congrès. En tout, Il y aura cinq lignes thématiques: la «Parole», le «Corps», la «Transformation et l’avenir», le «Mestizaje» et la «Diversité et émotions».

De même, l’un des principaux événements de cette rencontre sera l’hommage qui sera rendu à la mémoire du chanteur Enrique Morente (Grenade, 1942 – 2010), l’un des grands rénovateurs du genre.

De son côté, la commissaire du Congrès Mondial du Flamenco, Rocío Márquez, a expliqué que la programmation du Congrès débutera en Afrique et se poursuivra en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, à travers les centres de l’Institut.

Márquez a souligné l’union que, à travers l’histoire, la parole et le flamenco ont eu, une relation à laquelle ont participé de grands écrivains tels que Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez ou Manuel Chaves Nogales.

Auparavant, l’Instituto Cervantes et l’Unión Flamenca (l’Association des artistes professionnels de flamenco) ont signé un accord de collaboration pour l’organisation d’activités culturelles autour de cet art.

Entre autres, ils souhaitent promouvoir l’enseignement, l’étude et la diffusion du flamenco, à la fois en Espagne et à travers le siège de Cervantes à l’étranger, et travailler ensemble à la préparation de rapports sur cette discipline.